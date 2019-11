Britskí konzervatívci vedú pred labouristami o 7 percentuálnych bodov

Londýn 25. novembra (TASR) - Náskok konzervatívcov britského premiéra Borisa Johnsona pred labouristami sa za posledný týždeň mierne znížil. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti ICM pre agentúru Reuters, ktorého výsledky zverejnili v pondelok.



Podpora konzervatívcov klesla za sledované obdobie o jeden percentuálny bod na 41 percent, zatiaľ čo za opozičných labouristov sa vyslovilo 34 percent respondentov, čo predstavuje nárast ich podpory o dva percentuálne body. Proeurópski Liberálni demokrati si zachovali podporu 13 percent opýtaných. Naopak euroskeptická Strana brexitu (BP) poklesla o jeden percentuálny bod na štyri percentá.



Spoločnosť ICM sa dopytovala 2004 respondentov online medzi 22. a 25. novembrom. Vzhľadom na to, že niektoré strany vrátane Liberálnych demokratov a BP nepostavili svojich kandidátov vo všetkých volebných obvodoch, dala agentúra respondentom možnosť vyberať si len z tých strán, ktoré v ich obvode kandidujú.



ICM sa vo svojom prieskume respondentov taktiež pýtala, či by podporili nové referendum o nezávislosti Škótska v horizonte najbližších piatich rokov, ak by sa ocitli v pozícii budúceho premiéra. Na túto otázku odpovedalo pozitívne 40 percent respondentov, 42 percent bolo proti a 18 nevedelo odpovedať.



Ako pripomína Reuters, Johnson odmietol možnosť ďalšieho referenda o nezávislosti Škótska, varoval však, že labouristi by v prípade víťazstva vo voľbách bez zisku väčšiny kresiel mohli súhlasiť s novým referendom výmenou za podporu Škótskej národnej strany (SNP).



Líder labouristov Jeremy Corbyn v tejto súvislosti vyhlásil, že nové referendum by nepovolil po obdobie najmenej dvoch rokov od konania volieb.