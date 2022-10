Británia:Koordinátor bezpečnostných opatrení odvráti kritiku od Putina

Londýn 27. októbra (TASR) – Vymenovaním moskovského starostu Sergeja Sobianina za koordinátora bezpečnostných opatrení v regiónoch Ruska počas "špeciálnej operácie" na Ukrajine chce Kremeľ odvrátiť verejnú kritiku od rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina. Vo svojej najnovšej analýze zverejnenej vo štvrtok na Twitteri to podľa agentúry DPA konštatuje britské ministerstvo obrany.



"Toto opatrenie pravdepodobne povedie k užšiemu zapojeniu regionálnych gubernátorov do systému národnej bezpečnosti Ruska," uviedol rezort obrany v Londýne s odvolaním sa na zistenia tajných služieb.



Väčšie zapojenie regionálnych predstaviteľov do celoštátnej politiky má podľa Londýna pomôcť odvrátiť verejnú kritiku od vedenia krajiny. Počas ukrajinskej protiofenzívy na severovýchode a juhu Ukrajiny takáto kritika zaznievala len zriedka, konštatuje DPA.



Britské ministerstvo obrany pripomína, že Kremeľ už podobný prístup zvolil počas koronavírusovej pandémie. Predpokladá však, že ruské vedenie bude mať napriek tomu problémy s izoláciou spoločnosti od následkov vojny na Ukrajine.



Sobianina v pondelok vymenoval za koordinátora ruský premiér Michail Mišustin na základe dekrétu prezidenta Vladimira Putina, ktorý zavádza nový systém ohrozenia národnej bezpečnosti.