Koronavírusom sa nakazila tajomníčka britského rezortu zdravotníctva

Londýn 11. marca (TASR) – Novým koronavírusom sa nakazila štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva Nadine Dorriesová, ktorá je súčasne poslankyňou britského parlamentu.



Informovala o tom v utorok pred polnocou televízia Sky News, podľa ktorej ide o vôbec prvého britského poslanca infikovaného koronavírusom.



Zodpovedné úrady sa momentálne snažia identifikovať všetky osoby, ktoré s Dorriesovou prišli do kontaktu. Politička ochorela deň po tom, ako sa zúčastnila ma recepcii organizovanej britským premiérom Borisom Johnsonom.



Nadine Dorriesová vo svojom vyhlásení uviedla, že testy u nej v utorok potvrdili prítomnosť vírusu. "Hneď, ako som sa to dozvedela, zaviedla som všetky odporúčané preventívne opatrenia a izolovala som sa vo svojom dome," uviedla štátna tajomníčka.



Na ministerstve zdravotníctva v Londýne má Dorriesová na starosti duševné zdravie, prevenciu samovrážd a bezpečnosť pacientov.



Podľa novín The Times sa Nadine Dorriesová minulý štvrtok zúčastnila na recepcii na v sídle britskej vlády na Downing Street v Londýne, ktorú organizoval premiér Boris Johnson. Na druhý deň ochorela.



V Británii včera evidovali už 382 prípadov nákazy, čo oproti predchádzajúcemu dňu predstavuje nárast o 54 prípadov. Šesť ľudí ochoreniu, ktoré vírus vyvoláva, podľahlo.