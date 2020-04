Koronavírusu podľahol herec Andrew Jack, známy z filmov Star Wars

Sydney/Londýn 1. apríla (TASR) - Herec z filmov Hviezdne vojny Andrew Jack zomrel v Británii na nákazu novým koronavírusom. Mal 76 rokov. V stredu to oznámila jeho agentka, ktorú citovala tlačová agentúra AP.



Jack, ktorý pracoval aj ako učiteľ hereckého prejavu, podľahol ochoreniu COVID-19 v utorok v nemocnici v anglickom grófstve Surrey, napísala agentka Jill McCulloughová v oznámení.



"Andrew žil na jednom z najstarších fungujúcich hausbótov na rieke Temža, bol mimoriadne nezávislý, ale bláznivo zaľúbený do svojej manželky, takisto učiteľky hereckého prejavu," uviedla agentka.



Jack hral admirála Ematta vo filme "Star Wars: Poslední Jediovia" a objavil sa tiež v snímkach "Solo: Star Wars Story" a "Star Wars: Sila sa prebúdza".



Jeho manželka Gabrielle Rogersová, ktorá sa nachádza v karanténe v Austrálii, zverejnila na sociálnych sieťach odkaz: "Andrewovi Jackovi pred dvoma dňami diagnostikovali koronavírus. Nemal bolesti a odišiel v pokoji s vedomím, že celá jeho rodina je 'pri ňom'."



Pasažieri prichádzajúci do Austrálie musia byť dva týždne izolovaní v hoteloch.



U väčšiny ľudí má nákaza novým koronavírusom slabé alebo mierne prejavy, ako je horúčka a kašeľ, ktoré do dvoch, troch týždňov odznejú. U niektorých, najmä starších osôb a ľudí s inými zdravotnými problémami, môže mať ochorenie vážnejší priebeh, ako je zápal pľúc, a môže skončiť smrťou.



K Jackovým klientom na hodinách herectva patrili aj herci Robert Downey jr. a Chris Hemsworth.