Kráľ Karol III. navštívil Keňu

Nairobi 31. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila začali v utorok štátnu návštevu Kene, kde čelia výzvam na ospravedlnenie sa za krvavú koloniálnu minulosť. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Hoci je táto štvordňová cesta označovaná za príležitosť pozrieť sa do budúcnosti a nadviazať na súčasné srdečné vzťahy medzi Londýnom a Nairobi, ťaživé dedičstvo desaťročí britskej koloniálnej nadvlády je v spoločnosti stále prítomné.



Ide o prvú návštevu 74-ročnej britskej hlavy štátu v tejto africkej krajine a zároveň členskom štáte Spoločenstva národov (Commonwealth) od nástupu na trón v septembri minulého roka, keď zomrela jeho matka, kráľovná Alžbeta II.



Kráľovský pár, ktorý pricestoval v pondelok neskoro večer, privítal v utorok na slávnostnej ceremónii kenský prezident William Ruto, ktorý návštevu uviedol ako "významnú príležitosť na posilnenie spolupráce" v rôznych oblastiach.



Turné, ktoré nasleduje po cestách do Nemecka a Francúzska začiatkom tohto roka, "poukáže na silné a dynamické partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Keňou", uviedol Londýn.



Kráľ zároveň "uzná aj bolestivejšie aspekty" historického vzťahu Británie s Keňou, keďže táto východoafrická krajina sa v decembri pripravuje na oslavy 60. výročia svojej nezávislosti.



Patrí sem aj "výnimočný stav" z rokov 1952-60, keď koloniálne úrady brutálne potlačili partizánske povstanie Mau Mau, jednu z najkrvavejších vzbúr proti britskej nadvláde.



Bolo zabitých najmenej 10.000 ľudí, najmä z kmeňa Kikuyu, hoci niektorí historici a skupiny bojujúce za ľudské práva tvrdia, že skutočný počet je ešte oveľa vyšší.



Ďalšie desaťtisíce ľudí boli zhromažďované a zadržiavané bez súdu v táboroch, kde sa často vyskytovali správy o popravách, mučení a krutom bití, uvádza AFP.



Kráľovská návšteva prichádza v čase, keď sa v niektorých krajinách Karibského spoločenstva národov zvyšuje tlak na odvolanie britského monarchu z funkcie hlavy štátu a keď v Spojenom kráľovstve silnejú hlasy republikánov.



Počas dvoch dní v hlavnom meste Nairobi sa Karol III. a Kamila stretnú s podnikateľmi a mladými Keňanmi a zúčastnia sa na štátnom bankete, ktorý organizuje Ruto.



Charles tiež položí veniec k Hrobu neznámeho bojovníka v záhradách Uhuru, kde Keňa v decembri 1963 vyhlásila nezávislosť.



Kráľovský pár potom odcestuje do prístavného mesta Mombasa v Indickom oceáne, kde bude mať na programe zastávku v prírodnej rezervácii a stretnutie s náboženskými vodcami.