Kráľ Karol III. osobne stretol s premiérom Sunakom

Londýn 21. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v stredu prvýkrát od oznámenia, že mu diagnostikovali rakovinu, osobne stretol v Buckinghamskom paláci s britským premiérom Rishim Sunakom. Sprostredkoval mu želanie skorého uzdravenia od parlamentu a ubezpečil ho, že celá krajina ho podporuje, informovali podľa agentúry AFP britské médiá.



Karol III. sa premiérovi poďakoval za „úžasné odkazy a pohľadnice“, ktoré dostal po zverejnení svojej diagnózy a ktoré ho „dojali k slzám“. Sedemdesiatpäťročný panovník zdôraznil, že liečba mu neumožňuje zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach, no snaží sa ich absolvovať čo najviac.



Karol III. sa v nedeľu zúčastnil na bohoslužbe vo svojej vidieckej rezidencii Sandringham House vo východnom Anglicku.



Buckinghamský palác 5. februára oznámil, že Karolovi III. diagnostikovali rakovinu a ihneď sa začal podrobovať liečbe. Palác typ rakoviny nešpecifikoval, ale predpokladá sa, že nejde o rakovinu prostaty.



Časť jeho povinností následne prevzal jeho syn princ William, ktorého manželka nedávno podstúpila operáciu v oblasti brucha.



V januári absolvoval kráľ v súkromnej nemocnici The London Clinic operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou.