Kráľ Karol III. sa vrátil do Londýna, aby pokračoval v liečbe

Londýn 6. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v utorok vrátil do Londýna zo svojej rezidencie Sandringham na východe Anglicka, aby tam po diagnostikovaní rakoviny pokračoval v liečbe. TASR o tom informuje na základe agentúry AP.



Karol III. s manželkou kráľovnou Kamilou zo Sandringhamu do Buckinghamského paláca vrtuľníkom. Pár odtiaľ následne zamieril do svojho neďalekého sídla Clarence House, pričom počas cesty kráľ mával z auta svojim prívržencom.



Buckinghamský palác minulý pondelok oznámil, že kráľovi diagnostikovali rakovinu a začal sa liečiť. Druh rakoviny pritom palác nespresnil, údajne však nejde o rakovinu prostaty. Karol III. pritom len nedávno prepustili zo súkromnej nemocnice v Londýne, v ktorej absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou.



Karol III. sa nateraz nebude zúčastňovať na verejných podujatiach, no svoju funkciu bude naďalej vykonávať pri rôznych iných štátnych záležitostiach, ako napríklad podpisovanie dokumentov.



V nedeľu sa zúčastnil na bohoslužbe v Sandringhame a poďakoval sa verejnosti za hojne prejavenú podporu. Kráľove povinnosti na verejných podujatiach prevzali členovia kráľovskej rodiny vrátane kráľovnej Kamily a princa Williama. Kamila minulý týždeň uviedla, že Karol sa má "za daných okolností veľmi dobre".