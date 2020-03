Kráľovná Alžbeta pre koronavírus odložila plánované cesty v Británii

Londýn 13. marca (TASR) – Britská kráľovná Alžbeta II. dnes v dôsledku pandémie nového koronavírusu odložila cesty a podujatia, na ktorých sa mala v blízkej budúcnosti zúčastniť. Oznámil to Buckinghamský palác s tým, že ide o "rozumné preventívne opatrenie" majúce tiež "praktické dôvody", informuje agentúra AFP.



Kráľovná mala na budúci týždeň navštíviť grófstvo Cheshire na severozápade Anglicka a tiež mestskú štvrť Camden na severe Londýna. Tieto návštevy budú "presunuté" na neskôr, plánované audiencie však bude 93-ročná britská panovníčka "naďalej prijímať ako obvykle", uviedol Buckinghamský palác vo svojom vyhlásení.



Odloženie kráľovniných cestovných plánov oznámil palác krátko po tom, ako britský princ Charles zrušil pre koronavírus svoju plánovanú cestu do Bosny a Hercegoviny, na Cyprus a do Jordánska. Charles, najstarší syn kráľovnej a priamy dedič trónu, mal začať svoju osemdňovú cestu po trojici krajín spolu so svojou manželkou Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu, na budúci týždeň v stredu.



Charles je najvyššie postaveným členom britskej kráľovskej rodiny, ktorý podniká cesty do zahraničia. Britské médiá uviedli, že jeho zdravie ani zdravie Camilly nie sú v ohrození, a zrušená zahraničná cesta bude pravdepodobne nahradená domácimi aktivitami.



Kráľovná Alžbeta už do zahraničia necestuje, avšak v poslednej dobe sa v Británii zúčastnila na niekoľkých verejných podujatiach.