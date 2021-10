Britská kráľovná je nespokojná s pokrokom v oblasti klímy

Cardiff 15. októbra (TASR) – Britská kráľovná Alžbeta II. vo štvrtok povedala, že ju pred klimatickým summitom OSN (COP26) „hnevá" nedostatočný pokrok v záležitostiach v oblasti klímy. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Alžbeta (95) to povedala v príhovore na otváracom zasadnutí waleského parlamentu (Senedd) v Cardiffe.



Vyjadrenia kráľovnej by za bežných okolností zostali neverejné. Zazneli však v priamom prenose a prevzali ich aj viaceré periodiká, píše Sky News.



„O COP toho počúvam veľa, no stále neviem, kto príde," povedala a dodala, že vie iba o ľuďoch, ktorí sa nezúčastnia. „Je naozaj otravné, keď hovoria, ale nekonajú," povedala.



Klimatický summit OSN sa uskutoční od 31. októbra do 12. novembra v škótskom Glasgowe.



Alžbeta sa v rámci summitu zúčastní na recepcii spolu so svojím najstarším synom Charlesom, princom z Walesu, a jeho manželkou Camillou. Prítomný bude i princ William s manželkou Catherine.



Svoju účasť zatiaľ podľa Sky News nepotvrdil ani ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching.