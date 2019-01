Kráľovná nepriamo odkázala politikom, aby sa prestali hádať o brexite

Kráľovná je ohľadom politických záležitostí neutrálna, hoci pred referendom o nezávislosti Škótska v roku 2014 vyslovila vybrúsenú prosbu smerom k Škótom, aby si svoju budúcnosť dobre rozmysleli.

Londýn 25. januára (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. poslala delikátne zakódovaný odkaz politikom svojej krajiny, rozhádaným pre otázku brexitu. Členov parlamentu vyzvala, aby pri riešení tejto krízy našli spoločnú reč a sústredili sa na celkový obraz situácie, informovala v piatok tlačová agentúra Reuters.



S blížiacim sa termínom plánovaného odchodu Británie z Európskej únie 29. marca je krajina v najhlbšej politickej kríze za uplynulé polstoročie a zápasí s tým, ako - alebo či vôbec - opustiť EÚ, do ktorej vstúpila v roku 1973.



Hoci kráľovná (92) vo svojom výročnom prejave k ženskému spolku Women's Institute (WI) nezmienila brexit explicitne, uviedla, že každá generácia čelí "novým výzvam a príležitostiam".



"Keď hľadáme nové odpovede v dnešných časoch, ja pre jednu z nich uprednostňujem vyskúšaný a overený recept - vyjadrovať sa o sebe navzájom slušne, rešpektovať rozličné názory, spojiť sily so zámerom nájsť spoločnú reč a nikdy nestratiť celkový obraz situácie," vyhlásila Alžbeta II.



Napriek tomu, že ide o kráľovnin charakteristický odťažitý spôsob vyjadrovania, jej poznámky v kontexte britskej krízy sú signálom pre politikov, aby pristúpili k riešeniu tohto rozvratu, ktorému piata najväčšia ekonomika sveta momentálne čelí.



"Je monarchom zlatého štandardu už 67 rokov a toto je obzvlášť zlatom lemovaný moment. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, čo povedala a ako to povedala," uviedol historik Peter Hennessy.



Buckinghamský palác jej výrok odmietol komentovať, hoci britským médiám bol jej odkaz jasný; denník The Times v jednom zo svojich titulkov napísal: "Ukončite spory okolo brexitu, odkazuje kráľovná škriepiacim sa politikom."



Kráľovná ako hlava štátu je na verejnosti ohľadom politických záležitostí neutrálna, hoci pred referendom o nezávislosti Škótska v roku 2014 vyslovila jemne vybrúsenú prosbu smerom k Škótom, aby si svoju budúcnosť dobre rozmysleli.



Veľká väčšina britského obyvateľstva kráľovninu nepriamu výzvu na "spojenie síl" ohľadom riešenia brexitu podporuje, vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorý v piatok uskutočnila spravodajská stanica Sky News. Približne 68 percent respondentov uviedlo, že panovníčka urobila správny krok.