Britská kráľovná pre koronavírus zrušila podujatia do konca roka

Londýn 1. októbra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. zrušila z dôvodu koronavírusovej pandémie všetky veľké podujatia v Buckinghamskom paláci a na hrade Windsor, naplánované do konca tohto roka. Vo štvrtok to oznámilo oficiálne londýnske sídlo panovníčky.



Buckinghamský palác na webovej stránke uviedol, že "sa skúmali rôzne možnosti s cieľom zistiť, či je možné investitúry uskutočniť bezpečne v súlade s príslušnými pravidlami". Ako vysvetľuje agentúra Reuters, palác tým odkazoval na slávnostné obrady, na ktorých niekto, komu bola udelená pocta, preberie ocenenie osobne od člena britskej kráľovskej rodiny.



"Je smutné, že vzhľadom na značné množstvo prítomných hostí a ocenených nebolo za súčasných podmienok možné nájsť spôsob, ako tieto podujatia bezpečne zorganizovať," dodal Buckinghamský palác.



Alžbeta II. (94) sa v októbri plánovala vrátiť do rezidencie na Windsorský hrad západne od Londýna a Buckinghamský palác využívať iba na menšie stretnutia.



Kráľovná už tento rok pre pandémiu nového koronavírusu zrušila niekoľko podujatí vrátane tradičnej ceremónie pri príležitosti svojich narodenín.