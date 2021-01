Británia kritizovala Čínu a obmedzila dovoz z ujgurskej oblasti

Londýn 12. januára (TASR) - Británia obvinila v utorok Čínu z porušovania ľudských práv ujgurskej menšiny a zaviedla obmedzenia pre dovoz tovaru, pri ktorom existuje podozrenie, že bol výsledkom nútenej práce. Peking následne odkázal Londýnu, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba porušuje Čína ľudské práva tzv. v priemyselnom meradle a Británia má "morálnu povinnosť na to reagovať".



"Tento skutočne hrozný barbarizmus, o ktorom sme dúfali, že patrí do iného storočia, v súčasnosti vykonáva jeden z popredných členov medzinárodného spoločenstva," uviedol Raab na zasadnutí britského parlamentu.



Britské firmy musia pri dovoze tovaru z ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang vykonávať dôkladné overenie zásielok a ukončiť spoluprácu s dodávateľmi, ak existujú dôkazy, že porušujú ľudské práva. Spojené kráľovstvo chce zároveň zakázať vývoz tovaru, ktorý by v Sin-ťiang mohol byť použitý pri porušovaní týchto práv. Britským firmám za neuposlúchnutie nových smerníc hrozí pokuta.



Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün následne v utorok kritizoval Britániu a odkázal jej, aby nezasahovala do vnútorných záležitostí Číny. Tvrdenia, ktoré odzneli v britskom parlamente, Čang Ťün označil za ničím nepodložený "politický útok".



Ujguri sú približne 12-miliónové turkotatárske etnikum prevažne moslimského vierovyznania. Žijú v severozápadnej Číne a Peking ich obviňuje zo separatizmu a terorizmu.



Ľudskoprávne skupiny, akademici a novinári odhalili v ostatnom roku rozsiahle potláčanie ľudských práv ujgurských a kazašských moslimov v čínskom regióne Sin-ťiang - vrátane hromadných internácií, sterilizácií, nútených prác, obmedzení pohybu a potláčania ich vierovyznania.



Približne jeden milión Ujgurov a príslušníkov ďalších menšín je zadržiavaných v internačných táboroch. Peking obhajuje svoje kroky v Sin-ťiangu tvrdením, že detenčné zariadenia sú nevyhnutné v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu.