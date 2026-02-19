< sekcia Zahraničie
Británia kritizuje Irán za odsúdenie svojich občanov za údajnú špionáž
Rodina Foremanovcov tvrdí, že rozsudok nasledoval po súdnom pojednávaní z októbra minulého roka, ktoré trvalo len tri hodiny a na ktorom im nebola umožnená obhajoba.
Autor TASR
Londýn/Teherán 19. februára (TASR) - Britský pár bol v Iráne odsúdený na desať rokov vo väzení pre špionáž, oznámila vo štvrtok ich rodina. Ministerka zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Yvette Cooperová ich odsúdenie rázne kritizovala, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Lindsay a Craig Foremanovci boli zadržaní počas cesty okolo sveta na motocykli vlani v januári. Podľa Teheránu ide o špiónov, ktorí do Iránu vstúpili „vydávajúc sa za turistov“ a v krajine zbierali informácie.
Rodina Foremanovcov tvrdí, že rozsudok nasledoval po súdnom pojednávaní z októbra minulého roka, ktoré trvalo len tri hodiny a na ktorom im nebola umožnená obhajoba.
„Tieto obvinenia dôsledne popierajú. Nevideli sme žiadne dôkazy, ktoré by podporovali obvinenie zo špionáže,“ uviedol ich syn Joe Bennett vo štvrtkovom vyhlásení. „Sme hlboko znepokojení stavom, v akom sa nachádzajú a nedostatkom transparentnosti v súdnom procese,“ dodal.
Šéfka britskej diplomacie odsúdenie manželov označila za „úplne otrasný a absolútne neopodstatnený“ krok. „Budeme sa tomuto prípadu s iránskou vládou neúnavne venovať, kým neuvidíme Craiga a Lindsay Foremanových bezpečne späť v Spojenom kráľovstve a opäť so svojou rodinou,“ dodala Cooperová.
„Medzitým je ich blaho našou prioritou a budeme im aj ich rodinám naďalej poskytovať konzulárnu pomoc,“ potvrdila ministerka.
Lindsay a Craig Foremanovci boli zadržaní počas cesty okolo sveta na motocykli vlani v januári. Podľa Teheránu ide o špiónov, ktorí do Iránu vstúpili „vydávajúc sa za turistov“ a v krajine zbierali informácie.
Rodina Foremanovcov tvrdí, že rozsudok nasledoval po súdnom pojednávaní z októbra minulého roka, ktoré trvalo len tri hodiny a na ktorom im nebola umožnená obhajoba.
„Tieto obvinenia dôsledne popierajú. Nevideli sme žiadne dôkazy, ktoré by podporovali obvinenie zo špionáže,“ uviedol ich syn Joe Bennett vo štvrtkovom vyhlásení. „Sme hlboko znepokojení stavom, v akom sa nachádzajú a nedostatkom transparentnosti v súdnom procese,“ dodal.
Šéfka britskej diplomacie odsúdenie manželov označila za „úplne otrasný a absolútne neopodstatnený“ krok. „Budeme sa tomuto prípadu s iránskou vládou neúnavne venovať, kým neuvidíme Craiga a Lindsay Foremanových bezpečne späť v Spojenom kráľovstve a opäť so svojou rodinou,“ dodala Cooperová.
„Medzitým je ich blaho našou prioritou a budeme im aj ich rodinám naďalej poskytovať konzulárnu pomoc,“ potvrdila ministerka.