Británia kúpi 90 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti COVID-19

Londýn 20. júla (TASR) - Británia podpísala v pondelok zmluvu o kúpe 90-tich miliónov dávok dvoch experimentálnych vakcín proti koronavírusu, ktorú vyvíjajú medzinárodné farmaceutické spoločnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Britská vláda sa vyjadrila, že sa jej podarilo zabezpečiť prístup k 60-tim miliónom kusov vakcíny od francúzskej spoločnosti Valneva a 30-tim miliónom dávok zo spolupráce americkej firmy Pfizer s nemeckou BioNTech.



Prednedávnom Británia taktiež podpísala zmluvu na kúpu 100 miliónov dávok vakcíny s britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca, ktoré boli zaslané na testovanie Univerzite v Oxforde. Tá by mala výsledky rozborov oznámiť neskôr v pondelok, píše AP.



"Stále je tu možnosť, že možno nikdy vakcínu nezískame. Keď ju aj vyvinieme, musíme byť pripravení na to, že nebude preventívne chrániť pred vírusom, ale iba zmierni príznaky," upozornila šéfka pracovnej skupiny vlády na výrobu a distribúciu vakcínu Kate Binghamová, píše internetová stránka stanice BBC.



Napriek nejasnej účinnosti vakcín Británia už spolu s ďalšími bohatšími krajinami investovali do očkovacích látok od viacerých farmaceutických korporácií. Urobili tak v snahe zabezpečiť dostatočnú výrobnú kapacitu a urýchliť tým vývoj aspoň jednej efektívnej vakcíny.



Momentálne sa vo fáze klinického výskumu vo svete nachádza 23 rôznych vakcín proti koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, informuje BBC.