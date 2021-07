Kúsok torty zo svadby Charlesa a Diany ide do dražby

Londýn 29. júla (TASR) - Rez zo svadobnej torty princeznej Diany a princa Charlesa ide do dražby - 40 rokov po tom, ako tento britský kráľovský pár uzavrel manželstvo.



V tom čase 20-ročná Lady Diana Spencerová a 32-ročný Charles, priamy následník britského trónu, sa zosobášili 29. júla 1981 v londýnskej Katedrále sv. Pavla.



Ich vzťah však nevydržal dlho; pár sa rozišiel po 11 rokoch v roku 1992 a o štyri roky neskôr nasledoval rozvod.



Predmetný rez zo svadobnej torty - jednej z 23 oficiálnych svadobných toriet - obsahuje na poleve vytvorený kráľovský erb v zlatej, striebornej, červenej a modrej farbe.



Rez dostala po svadbe Moyra Smithová, členka personálu Alžbety-kráľovnej matky v sídle Clarence House v Londýne, informoval v stredu denník Evening Standard. Smithová tento "artefakt" starostlivo uchovávala v starožitnej plechovej škatuli.



Jej rodina v roku 2008 rez torty predala nešpecifikovanému zberateľovi, ale pri príležitosti 40. výročia svadby sa tento "artefakt" opäť objavil v ponuke aukčného domu Dominic Winter Auctioneers so sídlom v grófstve Gloucestershire.



"Zdá sa, že (rez) je v rovnako dobrom stave, ako keď bol predaný po prvý raz, ale konzumovať ho neodporúčame," vyhlásil zástupca zmienenej aukčnej spoločnosti Chris Albury.



Rez zo svadobnej torty sa bude dražiť 11. augusta spolu s jedálnym lístkom, pokynmi týkajúcimi sa svadobného obradu a programom svadobných raňajok. Očakáva sa, že kúsok tejto historickej cukrovinky sa predá za 300-500 libier (353-588 eur).



Svadbu Diany a Charlesa sledovalo prostredníctvom televízneho prenosu na celom svete viac než 750 miliónov divákov. Mladomanželia sa na balkóne Buckinghamského paláca pobozkali, čo bolo vtedy v rozpore s kráľovským protokolom, píše Evening Standard.



Princeznej hodvábny závoj mal dĺžku 7,6 metra, čo predstavuje rekord v britskej histórii. Jej svadobné šaty sú momentálne vystavené v Kensingtonskom paláci; výstava potrvá do januára 2022.



Diana zomrela vo veku 36 rokov pri automobilovej havárii v Paríži v auguste 1997, keď mali jej synovia William a Harry (Henry) 15 a 12 rokov. Charles si v roku 2005 vzal za manželku svoju dlhoročnú milenku Camillu Parkerovú-Bowlesovú.