Británia: Labouristi stanovili harmonogram výberu nového predsedu

Londýn 7. januára (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana stanovila v pondelok harmonogram výberu svojho nového predsedu po historickej porážke v decembrových parlamentných voľbách. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Proces výberu kandidátov sa začne už v utorok. Nominácie je možné podávať do 13. januára. Okolo 500.000 členov a podporovateľov strany bude o nástupcovi doterajšieho šéfa labouristov Jeremyho Corbyna rozhodovať od 21. februára do 2. apríla. Výsledok vnútrostraníckeho hlasovania oznámia 4. apríla. Očakáva sa búrlivý súboj medzi ľavicovým táborom okolo 70-ročného Corbyna a umierneným krídlom.



Kandidatúru na najvyššiu stranícku funkciu doteraz oficiálne oznámilo šesť labouristov. Veľké šance má podľa komentátorov poslankyňa Rebecca Longová-Baileyová, ktorá Corbyna od jeho príchodu do čela strany v roku 2015 otvorene podporovala.



Medzi favoritov patrí aj tieňový labouristický minister pre brexit Keir Starmer. Šéfovať labouristom by chceli aj tieňová ministerka zahraničných vecí Emily Thornberryová a tieňový minister financií Clive Lewis. Medzi outsiderov patria poslankyne Jess Phillipsová a Lisa Nandyová.



Kto sa chce zúčastniť na voľbe nového predsedu, musí sa stať členom Labouristickej strany do 20. januára a zaplatiť poplatok 25 libier (29 eur). Kandidáti musia získať podporu najmenej 21 labouristických poslancov, ako aj najmenej piatich percent regionálnych pobočiek alebo troch organizácií blízkych labouristom, napríklad odborových zväzov.



Labouristická strana dosiahla vo voľbách z 12. decembra najhorší výsledok od roku 1935. Do rúk konzervatívcov padlo mnoho jej dlhoročných bášt, najmä na severe krajiny, kde väčšina ľudí hlasovala v referende v roku 2016 za odchod Británie z Európskej únie.