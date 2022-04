Lavrov má iba silácke reči o tretej svetovej vojne, tvrdí Británia

Londýn 26. apríla (TASR) - Británia si nemyslí, že bezprostredne hrozí eskalácia vo vojne na Ukrajine. V utorok to uviedol štátny tajomník britského ministerstva obrany James Heappey, ktorý vyjadrenia šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova o možnom vypuknutí tretej svetovej vojny označil za "silácke reči". TASR informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá citovala z rozhovorov Heappeyho pre televízne stanice BBC a Sky News.



"Takéto silácke reči sú Lavrovovou typickou črtou za ostatných 15 rokov, odkedy zastáva pozíciu ruského ministra zahraničných vecí. Nemyslím si, že v súčasnosti bezprostredne hrozí eskalácia (konfliktu)," povedal Heappey v rozhovore pre britskú televíznu stanicu BBC. "To, čo robí Západ na podporu svojich spojencov na Ukrajine, je veľmi dobre nastavené tak, aby sme sa vyhli priamej konfrontácii s Ruskom," dodal.



Heappey v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News uviedol, že vojenskú techniku Ukrajine neposkytuje Severoatlantická aliancia, ale jednotlivé štáty, z ktorých sú mnohé členskými štátmi NATO.



Štátny tajomník britského ministerstva obrany tvrdí, že je úplne legitímne, aby Ukrajina útočila na ruské logistické zariadenia a sklady palív. Zároveň uznal, že zbrane, ktoré Kyjevu poskytuje zahraničie, môžu zasiahnuť aj ciele v Rusku.



Lavrov v pondelok upozornil svet, aby "nepodceňoval hrozbu jadrového konfliktu" a dodal, že dodávky zbraní Severoatlantickej aliancie na Ukrajinu v podstate znamenajú, že sa NATO zapojilo do nepriamej vojny s Ruskom.