Lekári v Británii štrajkujú, zdravotníctvo ide v sviatočnom režime

Londýn 20. septembra (TASR) - Britská Národná zdravotná služba (NHS) funguje v Anglicku v sviatočnom režime po tom, ako sa v stredu profesijne mladší lekári pridali ku štrajku svojich starších kolegov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Desiatky tisíc mladších lekárov štrajkujú už po piaty raz od decembra minulého roka. Lekári sa s britskou vládou dlhodobo sporia o platové podmienky.



Nemocnice zatiaľ poskytnú pacientom len obmedzenú zdravotnú starostlivosť ako napríklad na Vianoce, keď ošetrujú len núdzové prípady. Kontroly či rutinné zákroky odkladajú alebo rušia. Podľa NHS štrajky ovplyvnili už okolo milión kontrol a rutinných zákrokov v hodnote viac než miliardy libier.



Po prvýkrát za 75 rokov existencie NHS štrajkujú mladší aj starší lekári spoločne. Starší lekári sa do práce vrátia vo štvrtok, mladší chcú štrajkovať až do soboty. Ďalší spoločný štrajk ohlásili na 2. až 4. októbra.



Britská lekárska asociácia (BMA), ktorá zastupuje približne 75.000 mladších lekárov, žiada zvýšenie platov o 35 percent s cieľom vrátiť ich po zarátaní inflácie na úroveň z roku 2008. Vláda ponúka zvýšenie platov mladších lekárov o 8,8 percent, zatiaľ čo starším ponúka šesťpercentné zvýšenie. Britský premiér Rishi Sunak trvá na tom, že ďalšie zvýšenie miezd lekárov by viedlo k nárastu inflácie.