Letisko Heathrow ponúka pasažierom za poplatok rýchlotesty na COVID-19

Londýn 20. októbra (TASR) – Londýnske letisko Heathrow ponúka od utorka cestujúcim možnosť absolvovať rýchlotest na koronavírus SARS-CoV-2 ešte pred odletom, informovala stanica BBC. Test stojí 80 libier (približne 88 eur) a výsledok je k dispozícii v priebehu 20 minút.



Pasažieri odlietajúci v utorok do Hongkongu a Talianska majú možnosť objednať si tento test ako prví. Cieľom opatrenia je pomôcť ľuďom vycestovať do oblastí, kde sa po prílete musia preukázať negatívnym testom.



Viacero krajín Britániu zaradilo medzi rizikové krajiny, čo znamená, že pre cestujúcich platia prísnejšie opatrenia, pripomína BBC. Medzi tieto krajiny patrí aj Hongkong a Taliansko. Letisko Heathrow sa nachádza v západnej časti Londýna, približne 20 kilometrov od centra mesta.



Na termináloch 2 a 5 sú k dispozícii tzv. LAMP testy. Tie poskytnú výsledok rýchlejšie než PCR testy, pretože vzorka nemusí byť odoslaná na vyhodnotenie do laboratória.



Spoločnosť Collinson Group, ktorá testovanie na letisku Heathrow zabezpečila, však uviedla, že tento LAMP test je o niečo menej citlivý ako PRC test. Spoločnosť podľa svojich vyjadrení dúfa, že testovanie na letisku pomôže pri otváraní leteckých spojení medzi Britániou a ďalšími krajinami. Testy budú v ponuke leteckých spoločností British Airways, Virgin Atlantic a Cathay Pacific.



Testy poskytované na letisku Heathrow nie sú dostatočné pri vstupe do niektorých krajín vrátane Bahám, Bermúd, Cypru a Grécka, pripomína BBC. Tieto krajiny vyžadujú PRC test vyhodnotený v laboratóriu.