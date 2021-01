Líbyjčana, ktorý dobodal troch ľudí, odsúdili na doživotie

Na archívnej snímke forenzní experti vyšetrujú po incidente v parku Forbury Gardens v centre juhoanglického mesta Reading 20. júna 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 11. januára (TASR) - Na doživotie odsúdil v pondelok súd v Londýne líbyjského uchádzača o azyl, ktorý vlani v júni v centre juhoanglického mesta Reading zabil nožom troch ľudí a ďalších troch vážne zranil. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.Sudca Nigel Sweeney uviedol, že čin 26-ročného Líbyjčana Chajrího Saadalláha bol natoľko "", že žiadna z jeho obetí nemala šancu na prežitie. Odmietol tiež argument odsúdeného, že jeho čin nebol motivovaný terorizmom a že v čase vraždenia trpel duševnou chorobou.Saadalláh kričiac "" (Boh je najväčší) zabil 20. júna minulého roku v parku Forbury Gardens v Readingu učiteľa Jamesa Furlonga (36), Joea Ritchie-Bennetta (39) a vedca Davida Wailsa (49).Útočník sa v novembri pred londýnskym trestným súdom Old Bailey k tomuto činu priznal. Pri vraždení využil skúsenosti získané počas bojov v líbyjskej občianskej vojne.Saadalláh, ktorý bol členom líbyjskej salafistickej skupiny Ansár aš-Šaría, bol síce podľa agentúry AFP v hľadáčiku spravodajských služieb, no britská tajná služba MI5 ho za závažné bezpečnostné riziko nepovažovala.Líbyjčan, ktorý si dávnejšie odpykal trest za činy nesúvisiace s terorizmom, bol pred júnovým útokom v kontakte so svojím probačným úradníkom a 19. júna ho polícia navštívila pre obavy o jeho duševný stav. Lekári však odvtedy dospeli k záveru, že udalosti z 20. júna "".