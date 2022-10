Británia: Londýn do 12 týždňov vyhlási voľby v Severnom Írsku

Belfast 28. októbra (TASR) - Britská vláda v piatok sľúbila, že v priebehu najbližších 12 týždňov vyhlási nové voľby do severoírskeho parlamentu s cieľom prelomiť patovú situáciu týkajúcu sa tamojšej vlády. Presný dátum však neuviedla. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Mám zákonnú povinnosť vyhlásiť voľby v priebehu 12 týždňov," povedal britský minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris. Dodal, že viac informácií v spojitosti s dátumom oznámi na budúci týždeň. Severoírske média za najpravdepodobnejší dátum označili 15. december.



Severné Írsko nemá funkčnú vládu od februára, keď probritská Demokratická unionistická strana (DUP) odmietla účasť v nej. Dôvodom bol nesúhlas s usporiadaním obchodných vzťahov v dohode s EÚ po brexite. Ide o tzv. protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorého cieľom je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.



Patovú situáciu sa nepodarilo prelomiť ani po májových voľbách, v ktorých zvíťazila proírska nacionalistická strana Sinn Féin. Britská vláda uvádza, že má zákonnú povinnosť vyhlásiť nové voľby, ak sa severoírskym stranám nepodarí zostaviť vládu do 24 týždňov. Táto lehota sa skončila vo štvrtok.



Hlavné politické strany v Severnom Írsku vyjadrili presvedčenie, že nové voľby do tamojšieho parlamentu (Stormont) výraznú zmenu v úsilí prelomiť stagnujúcu situáciu neprinesú.



Británia a EÚ v októbri obnovili rokovania o vyriešení situácie v spojitosti s protokolom, pripomína Reuters.