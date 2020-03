Londýn odobral čestné občianstvo mjanmarskej líderke Aun Schan Su Ťij

Londýn 5. marca (TASR) - Britská metropola vo štvrtok odobrala čestné občianstvo Londýna mjanmarskej líderke Aun Schan Su Ťij pre zlé zaobchádzanie s menšinou moslimských Rohingov v jej krajine.



Volení zástupcovia mestskej správnej inštitúcie City of London Corporation, ktorá spravuje historické centrum a finančnú štvrť Londýna, odhlasovali odobratie čestného občianstva udeleného tejto mjanmarskej političke pred troma rokmi, informovala tlačová agentúra AFP.



Krok prichádza po tom, ako sa Aun Schan Su Ťij ako mjanmarská občianska líderka objavila na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) v holandskom Haagu, kde osobne obhajovala svoju krajinu voči obvineniam z páchania násilia - vrátane masového vraždenia - na príslušníkoch rohinskej minority.



"Dnešné bezprecedentné rozhodnutie inštitúcie City of London Corporation odráža jej odsúdenie zlého zaobchádzania (s Rohingami), ku ktorému dochádza v Mjanmarsku. Prispelo k tomu najmä úzke prepojenie Aun Schan Su Ťij s mjanmarskou vládou na vypočúvaní v Haagu, ako aj to, že (líderka) nereagovala na naše listy," uviedol David Wootton, predseda výboru zaoberajúceho sa udeľovaním čestného občianstva Londýna.



Aun Schan Su Ťij udelili toto ocenenie, ktoré siaha do roku 1237, v máji 2017 ako uznanie jej "dlhoročného nenásilného zápasu o demokraciu a neochvejnej snahy vytvoriť spoločnosť, kde ľudia môžu žiť v mieri, bezpečí a slobode".



Líderka sa počas svojej cesty po Európe osobne zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenenia, ale už aj vtedy bola v súvislosti s neutešenou situáciu Rohingov vystavená protestom.



Medzi recipientov tohto čestného ocenenia patrí britský vojnový premiér Winston Churchill, juhoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela či britský vedec Stephen Hawking.