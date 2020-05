Londýnska provizórna nemocnica Nightingale prestane prijímať pacientov

Londýn 4. mája (TASR) - Provizórna nemocnica Nightingale pre pacientov nakazených koronavírusom, zriadená vo východnej časti Londýna, by v najbližších dňoch mala byť uvedená do pohotovostného režimu. Nebude už preto prijímať nových pacientov. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Provizórnu nemocnicu s kapacitou 4000 lôžok otvorili 3. apríla s cieľom liečiť pacientov s ochorením COVID-19, ktorých nápor nedokázali plne zvládnuť bežné nemocnice. V prípade potreby môže byť znovu uvedená do prevádzky. Personál bude umiestnený na iné pracoviská, časť vybavenia však naďalej zostane v pohotovosti v priestoroch Nightingale.



Tamojších pacientov aktuálne premiestňujú do iných londýnskych nemocníc, uvádza na svojej webovej stránke denník The Guardian. Nightingale by mala ukončiť prevádzku 15. mája.



Riaditeľ nemocnice Charles Knight podľa BBC povedal, že väčšina kapacity nemocnice nebola vôbec využitá. Dodal, že zásluhu na tom má aj "odhodlanie a obetavosť" zo strany Londýnčanov, ktorí dodržiavali pokyny odborníkov aby "zostali doma a chránili ľudské životy".



"Je pravdepodobné, že v najbližších dňoch nebudeme musieť do nemocnice Nightingale prijímať pacientov," povedal a dodal, že pandémia koronavírusu je v hlavnom meste Spojeného kráľovstva "pod kontrolou".



V provizórnej nemocnici počas prvých troch týždňov po otvorení liečili 51 pacientov. V súčasnosti je ich tam podľa BBC menej ako 20 pacientov.