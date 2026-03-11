< sekcia Zahraničie
Britskí lordi prišli o dedičný mandát v hornej komore parlamentu
Rozhodnutie o zrušení kresiel získaných vďaka šľachtickému titulu prijala už v roku 1999 labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira.
Autor TASR
Londýn 11. marca (TASR) — Horná komora britského parlamentu schválila v utorok zákon predložený vládnucimi labouristami, na základe ktorého skončí v Snemovni lordov posledných 92 členov s dedičným titulom (Hereditary Peers). Svoje miesta opustia do termínu slávnostného otvorenia nového zasadania parlamentu, plánovaného na máj, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.
Rozhodnutie o zrušení kresiel získaných vďaka šľachtickému titulu prijala už v roku 1999 labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira, ktorej sa podarilo odvolať viac ako 600 dedičných zákonodarcov a dedičný systém označila za anachronizmus. Zvyšných 92 zákonodarcov mohlo v rámci dočasného kompromisu v hornej komore stále zasadať a hlasovať.
Súčasná vláda Keira Starmera pripomenula, že Snemovňa lordov v Británii a Senát v Lesothe sú jedinými zákonodarnými orgánmi na svete, ktoré stále obsahujú dedičný prvok.
Zostávajúci členovia hornej komory sú takisto nositeľmi šľachtických titulov, nemôžu ich však odovzdať svojim potomkom. Tieto doživotné tituly (Life Peerages) udeľuje kráľ na návrh premiéra. Často ide o bývalých poslancov Dolnej snemovne, pričom je zvykom, že odchádzajúci premiéri takto odmeňujú svojich spolupracovníkov.
Snemovňa lordov má v súčasnosti viac ako 800 členov s priemerným vekom 70 rokov. Najstarším členom je 100-ročný lord Anthony Martin Grosvenor Christopher.
Jej hlavnou úlohou je kontrolovať vládu. Snemovňa lordov má len obmedzené právomoci – návrhy zákonov prijaté v Dolnej snemovni nemôže zamietnuť, ale môže ich meniť a oneskoriť ich prejednávanie a predkladať nové návrhy.
Kritici už dlho volali po revízii tohto systému a tvrdili, že viedol k klientelizmu a vytvoreniu najväčšej hornej parlamentnej komory na svete. Na porovnanie - dolná komora britského parlamentu má 650 zvolených členov.
Predseda Snemovne lordov Michael Forsyth ocenil prínos odchádzajúcich dedičných šľachticov. „Bez ohľadu na názor na túto ústavnú zmenu je smutné lúčiť sa s priateľmi, ktorí v mnohých prípadoch významne prispeli k diskusiám, parlamentnej kontrole a našej inštitucionálnej pamäti,“ uviedol Forsyth.
