Británia má najnižší nárast počtu úmrtí v pracovný deň za tri týždne

Londýn 23. apríla (TASR) - Vo Veľkej Británii pribudlo za 24 hodín ďalších 616 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Celkovo mu podľahlo 18.738 ľudí, vyplýva z najnovších údajov britského ministerstva zdravotníctva zverejnených vo štvrtok a platných k stredajšej 18.00 h SELČ.



Zároveň ide o najnižší denný prírastok počas pracovného dňa za uplynulé tri týždne, poznamenala televízia Sky News. Je to pokles aj v porovnaní so stredou, keď bolo zaznamenaných 763 úmrtí, resp. utorkom s 828 novými úmrtiami.



V Anglicku podľa týchto údajov zomrelo v nemocniciach ďalších 514 nakazených ľudí. Obetí je tam celkovo 16.786.



Vo Walese sa počet obetí sa v nemocniciach zvýšil o 17 na 641, v Škótsku o 58 na 1120.



Tieto údaje nezahŕňajú tých, ktorí zomreli v domovoch s opatrovateľkou službou alebo doma.



Zdravotnícke orgány v spomínaných regiónoch Spojeného kráľovstva však vydávajú svoju vlastnú bilanciu, navyše v rôznych časoch, ktorá sa nemusí zhodovať so štatistikou britského ministerstva zdravotníctva.