Británia má prvú mačku nakazenú koronavírusom

Londýn 27. júla (TASR) - V Británii zaznamenali prvý prípad nákazy novým typom koronavírusom u mačky domácej. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízia Sky News.



Ide o prvé domáce zviera v Británii, ktoré malo pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Bezprostredne bolo o prípade známe len to, že ide o mačku žijúcu v Anglicku a že test na koronavírus u nej vykonali 22. júla v meste Weybridge v grófstve Surrey.



Zatiaľ "nebolo potvrdené", že by mačka nákazu ďalej rozšírila na svojich majiteľov, prípadne že by ich mohli nakaziť iné domáce zvieratá, uvádza sa vo vyhlásení britskej vlády.