Marcový výpadok prúdu na letisku Heathrow spôsobil skrat v rozvodni

Londýn 2. júla (TASR) — Výpadok prúdu, ktorý v noci na 21. marca ochromil prevádzku letiska Heathrow pri Londýne, spôsobilo zlyhanie súčiastky - vysokonapäťovej priechodky - v neďalekej rozvodni, do ktorej „s najväčšou pravdepodobnosťou“ prenikla voda a zapríčinila skrat. Uvádza sa to v správe Národného prevádzkovateľa energetickej sústavy (NESO) zverejnenej v stredu, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu Sky News.



Podľa NESO sa poruche dalo zabrániť, pretože prenikanie vlhkosti do tejto súčiastky sa zistilo už v roku 2018. Napriek tomu nebola vymenená, a to ani v roku 2022, keď bola odložená základná údržba.



Najväčšie európske letisko bolo po požiari, ktorý vypukol 20. marca o 23.21 h miestneho času, zatvorené približne na 16 hodín. Zrušených bolo približne 1300 letov, čo postihlo viac ako 270.000 cestujúcich.



V dôsledku požiaru zostalo bez elektriny viac ako 71.000 odberných miest.



„K tomuto katastrofálnemu výpadku viedla kombinácia zastaraných predpisov, nedostatočných bezpečnostných mechanizmov a neschopnosti spoločnosti National Grid (prevádzkovateľ vysokonapäťovej elektrickej prenosovej siete v Británii) udržiavať svoju infraštruktúru,“ uviedol v reakcii na tieto zistenia hovorca letiska Heathrow.



Britský minister pre energetickú bezpečnosť Ed Miliband označil správu NESO za „veľmi znepokojujúcu“, keďže o probléme sa vedelo, no napriek tomu sa neodstránil. Podľa Milibanda regulačný orgán Ofgem vyšetruje možné porušenie licencií týkajúcich sa rozvoja a údržby elektrickej sústavy v oblasti North Hyde.