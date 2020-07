V Bristole odstránili sochu aktivistky deň po postavení

Bristol 16. júla (TASR) - Sochu černošskej aktivistky z hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží - BLM) odstránila vo štvrtok ráno bristolská mestská rada. Stalo sa tak iba deň po tom, ako ju aktivisti bez povolenia postavili, aby nahradila strhnutú sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona. Informovala o tom televízia Sky News.



Sochu s podobizňou demonštrantky Jen Reidovej, ktorú jej autor Marc Quinn pomenoval "Príval moci", aktivisti postavili bez upovedomenia bristolskej mestskej rady.



"Dnes ráno sme sochu odstránili. Nachádzať sa bude v našom múzeu, kde si ju bude môcť jej autor vyzdvihnúť, alebo ju môže darovať do našej zbierky," vyjadrila sa mestská rada vo vyhlásení.



Starosta Bristolu Marvin Rees v stredu na Twitteri napísal, že síce rozumie, že sa ľudia chcú vyjadriť, avšak socha bola postavená bez povolenia. "Čokoľvek vložené na podstavec bez adekvátnych povolení bude musieť byť odstránené," dodal Rees.



Quinn sa pre vymodelovanie sochy rozhodol, keď uvidel fotku Reidovej, ako stojí pred prázdnym podstavcom po tom, ako sochu Edwarda Colstona hodil dav demonštrantov do vôd bristolského prístavného kanálu.



Colstonova 5,5 metra vysoká bronzová socha stála v centre Bristolu od roku 1895, avšak v reakcii na smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v americkom štáte Minnesota, ju začiatkom júna strhli rozhnevaní demonštranti.



Edward Colston (1636 – 1721) pracoval pre spoločnosť Royal African Company (RAC), ktorá mala v tom čase monopol na obchodovanie so západoafrickými otrokmi. V meste je po ňom pomenovaná aj škola.