Tajná služba MI6 sa ospravedlnila za svoje správanie voči homosexuálom

Londýn 20. februára (TASR) - Britská tajná služba MI6 nasledovala krok ministerstva obrany a ospravedlnila sa za svoj prístup k homosexuálom. Informovala o tom agentúra DPA.



Postoj, že osoby LGBT+ do roku 1991 nesmeli z bezpečnostných dôvodov pracovať pre túto tajnú službu, bol "nesprávny, nespravodlivý a diskriminačný," uviedol vo videu zverejnenom v piatok riaditeľ MI6 Richard Moore.



Za "pomýlený" označil názor, že homosexuáli sú náchylnejší na vydieranie. "To, že je niekto LGBT+, ešte z neho nerobí bezpečnostnú hrozbu. Samozrejme, že nie," dodal.



Vzťahy osôb rovnakého pohlavia boli v Británii legalizované v roku 1967. Homosexuáli však nemohli pracovať v MI6, ktorá je známa po celom svete vďaka fiktívnemu agentovi Jamesovi Bondovi, až do roku 1991 pre sériu škandálov počas studenej vojny.



Britské ministerstvo obrany nedávno oznámilo, že veteráni, ktorí boli prepustení z armády pre ich sexuálnu orientáciu, môžu požiadať o vrátenie svojich vyznamenaní. Cieľom tohto kroku je napraviť "historické krivdy".



Homosexuáli nesmeli slúžiť v britských ozbrojených silách do roku 2000. Minister zahraničných vecí Dominic Raab však teraz ocenil ich mimoriadnu odvahu a odhodlanosť. "Spojené kráľovstvo je bezpečnejšie vďaka ich oddanej službe," napísal minister v piatok na Tweeteri.