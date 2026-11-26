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Migračné saldo v Británii kleslo na najnižšiu úroveň od roku 1997
Podľa ONS sa čistá migrácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o viac ako polovicu.
Autor TASR
Londýn 26. novembra (TASR) - Čistá migrácia do Británie meraná za 12 mesiacov klesla ku koncu júna 2026 na 77.000 ľudí. Je to najnižšia 12-mesačná hodnota od roku 1997, ak sa nezapočítajú roky pandémie ochorenia COVID-19. Vo štvrtok to oznámil britský Úrad pre národnú štatistiku (ONS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa ONS sa čistá migrácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o viac ako polovicu. Rok predtým dosiahla podľa agentúry Reuters 204.000 ľudí. Od rekordu z roku 2023, keď sa blížila k miliónu, klesla približne o 90 percent.
Imigrácia podľa Reuters patrí v Británii dlhodobo k hlavným politickým témam. Podľa prieskumu britskej agentúry pre výskum verejnej mienky YouGov je po ekonomike druhou najdôležitejšou témou pre voličov. Predchádzajúce vlády sprísnili udeľovanie pracovných víz. Súčasná labouristická vláda tento mesiac navrhla predĺžiť čakaciu lehotu na trvalý pobyt z piatich na desať rokov.
Ekonómovia však upozorňujú, že dlhodobý pokles imigrácie by viedol k nedostatku pracovnej sily, spomalil hospodársky rast a zaťažil verejné financie.
Podľa ONS sa čistá migrácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o viac ako polovicu. Rok predtým dosiahla podľa agentúry Reuters 204.000 ľudí. Od rekordu z roku 2023, keď sa blížila k miliónu, klesla približne o 90 percent.
Imigrácia podľa Reuters patrí v Británii dlhodobo k hlavným politickým témam. Podľa prieskumu britskej agentúry pre výskum verejnej mienky YouGov je po ekonomike druhou najdôležitejšou témou pre voličov. Predchádzajúce vlády sprísnili udeľovanie pracovných víz. Súčasná labouristická vláda tento mesiac navrhla predĺžiť čakaciu lehotu na trvalý pobyt z piatich na desať rokov.
Ekonómovia však upozorňujú, že dlhodobý pokles imigrácie by viedol k nedostatku pracovnej sily, spomalil hospodársky rast a zaťažil verejné financie.