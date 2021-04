Britský minister poprel správy o údajnom poburujúcom výroku Johnsona

Londýn 16. apríla (TASR) – Britský minister obrany Ben Wallace v pondelok poprel správy o údajných slovách premiéra Borisa Johnsona, ktorý by vraj namiesto nariadenia nového lockdownu radšej dopustil ďalšie tisíce obetí pandémie. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



„Už žiadny ďalší lockdown, radšej nech tu máme nakopené tisícky mŕtvol," povedal údajne Johnson podľa správ denníka Daily Mail vlani v októbri počas rokovaní vo svojom londýnskom sídle na Downing Street.



„Nie je to pravda - prakticky každý to kategoricky poprel," odpovedal Wallace na otázku televízie Sky News o údajnej poznámke premiéra. „Tentokrát sme svedkami komédie ohľadom klebiet, keď nemenované zdroje hovoria o nešpecifikovaných udalostiach. Pozrite, nič z toho nie je skutočné," povedal Wallace.



Ako pripomína Reuters, Johnsona médiá obviňujú nielen z chaotického zvládania koronavírusovej pandémie v jej začiatkoch, ale okrem iného čelí napríklad aj nevyjasneným otázkam okolo renovácie svojho bytu na Downing Street.



Johnsonovi kritici tvrdia, že v snahe zastaviť šírenie pandémie konal príliš pomaly, pričom lockdown zavádzal v kritických momentoch s oneskorením.



Johnson v polovici apríla oznámil, že nové prípady a úmrtia spojené s ochorením COVID-19 po nedávnom uvoľnení protipandemických opatrení začnú znova pribúdať, a to aj napriek naplneniu cieľa britskej vlády ponúknuť do polovice apríla prvú dávku proticovidovej vakcíny všetkým ľuďom nad 50 rokov.



V Spojenom kráľovstve zaznamenali podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa od začiatku pandémie vyše 3,1 milióna potvrdených prípadov a viac ako 127.000 úmrtí spojených s touto nákazou.