Britský minister Sharma mal negatívny test na nový koronavírus

Londýn 4. júna (TASR) - Britského ministra pre podnikanie Aloka Sharmu vo štvrtok negatívne testovali na prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2. Stalo sa tak po tom, čo mu v stredu počas prejavu v britskom parlamente prišlo zle a niekoľkokrát si vreckovkou pretrel čelo. Informovala o tom agentúra AFP.



"Práve som dostal výsledky a môj test na COVID-19 bol negatívny," napísal Sharma na sociálnej sieti Twitter.



"Pán Sharma by sa chcel poďakovať predstaviteľom parlamentu a jeho predsedovi, ako aj za milé slová od kolegov a iných, ktorí mu za posledných 24 hodín zaželali všetko dobré," citovala ministrovu hovorkyňu spravodajská stanica Sky News.



Na otázku, či bude musieť Sharma naďalej zostať v domácej izolácii, hovorkyňa neodpovedala. Objavili sa totiž obavy, že v skorom štádiu nákazy koronavírusom nemusí byť výsledok testu pozitívny, napriek tomu, že človek je už infikovaný.



Viacerí zákonodarcovia si po tom, čo sa Sharma počas zasadnutia parlamentu necítil dobre, spomenuli, že s ním boli v úzkom kontakte, keď počas utorňajšieho hlasovania v parlamente čakali v dlhom rade, aby mohli odovzdať svoj hlas, hoci pri zachovaní potrebného odstupu. Hovorca hlavnej opozičnej Labouristickej strany pre oblasť podnikania Toby Perkins uviedol, že to, že Sharma prišiel do práce chorý, bolo "vrcholom nezodpovednosti".



Sharma sa zúčastnil aj 45-minútového stretnutia s premiérom Johnsonom a ministrom financií Rishim Sunakom, pri ktorom boli dodržané pravidlá sociálneho odstupu.



Britskí politici už niekoľko dní bojujú proti rozhodnutiu britského premiéra Borisa Johnsona ukončiť virtuálne videkonferencie medzi členmi parlamentu, ktoré sa začali v apríli, keď sa vírus v krajine ešte šíril omnoho väčšou rýchlosťou.