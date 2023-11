Britská ministerka viní políciu z dvojakého metra voči demonštrantom

Londýn 9. novembra (TASR) - Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová vo štvrtok obvinila londýnsku Metropolitnú políciu (MPS) z dvojakých štandardov voči demonštrantom. Reagovala tak na vyjadrenie polície, ktorá uviedla, že nemôže zakázať plánovaný pochod na podporu Palestínčanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Propalestínsky pochod sa bude v Británii konať v sobotu. V ten istý deň Británia oslavuje aj Deň vojnových veteránov, počas ktorého si pripomína obete prvej svetovej vojny.



Bravermanová vo štvrtok vo svojom článku pre britský denník The Times uviedla, že "pravicoví a nacionalistickí demonštranti, ktorí sa správajú agresívne, sa právom stretli s prísnou reakciou, no propalestínske davy, ktoré sa správajú takmer rovnako, (polícia) do veľkej miery ignoruje".



Predstavitelia polície podľa nej nepristupujú rovnako ku všetkým demonštrantom a potvrdzujú to údajne aj radoví policajti. Dodala, že pri propalestínskych demonštráciách nejde o podporu ľuďom v pásme Gazy, ale predovšetkým o posilnenie islamistov v samotnej Británii.



Plánovaný pochod na výročie skončenia prvej svetovej vojny kritizoval aj premiér Rishi Sunak a označil ho za "provokatívny a neúctivý". Šéf MPS Mark Rowley ho však v stredu ubezpečil, že pochod sa nebude prekrývať so žiadnym podujatím ku Dňu veteránov.



Niektorí predstavitelia vyjadrenia Bravermanovej kritizovali. Podľa bývalého šéfa policajnej inšpekcie Toma Winsora zašla priďaleko a jej vyjadrenia sú v rozpore s princípom nezávislosti polície. "Nátlakom na komisára MPS prekročila hranicu," uviedol pre britskú stanicu BBC.



Hovorkyňa pre vnútorné záležitosti hlavnej opozičnej Labouristickej strany Yvette Cooperová uviedla, že Bravermanová sa podľa nej "vymkla spod kontroly". Poukázala pritom na jej predošlé vyhlásenia, že niektorí bezdomovci sa pre tento "životný štýl" rozhodli dobrovoľne a že multikulturalizmus zlyhal.



Od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra sa v Londýne konalo niekoľko veľkých demonštrácií. Militanti z tohto hnutia vtedy zabili viac než 1400 ľudí a ďalších vyše 240 odvliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izraelská armáda následne spustila vzdušné údery na ciele Hamasu v Gaze a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, prekročil počet zabitých Palestínčanov 10.500. Toto číslo nemožno v súčasnosti nezávisle overiť.