Mladík sa na súde priznal k zhodeniu chlapca z vyhliadky v Tate Modern

Londýn 6. decembra (TASR) - Britský tínedžer sa v piatok na súde priznal k pokusu o vraždu, ktorej sa dopustil, keď v auguste zhodil šesťročného chlapca z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí londýnskej galérie Tate Modern. Informovala o tom agentúra AP.



"Priznávam vinu. Áno, som vinný," odpovedal 18-ročný Jonty Bravery počas pojednávania na otázku, či sa cíti vinný.



Vyhliadková plošina, z ktorej mladík chlapca zhodil, sa nachádza na desiatom poschodí galérie. Malý Francúz, ktorý bol v Londýne na dovolenke spolu s rodinou, z nej dopadol na strechu na piatom poschodí múzea. Utŕžil pritom zlomeniny chrbtice, nôh a ruky, ako aj krvácanie do mozgu. Napriek zraneniam však prežil, čo prokurátorka Emma Jonesová označila za mimoriadne neobvyklé.



Chlapec, ktorého totožnosť nemôžu úrady zverejniť vzhľadom na nízky vek, je podľa vyjadrenia svojej rodiny stále hospitalizovaný, pričom sa mu "neobnovila pohyblivosť všetkých končatín ani kognitívne schopnosti".



"Život sa nám pred štyrmi mesiacmi zastavil... Nevieme kedy alebo či sa vôbec budeme schopní vrátiť do práce alebo nášho domu, ktorý je už prispôsobený pre invalidný vozík... Sme vyčerpaní a nevieme kam toto všetko povedie, no ideme ďalej, " uviedla rodina vo vyhlásení, ktoré zverejnila britská polícia.



Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa obeť a páchateľ poznali. Bravery podľa prokuratúry polícii povedal, že chlapca z vyhliadky vyhodil, aby presvedčil o svojej pravde ľudí, ktorí spochybňovali, že má duševné problémy.



Braveryho právna zástupkyňa Philippa McAtasneyová uviedla, že testy preukázali, že jej klient trpí autizmom, obsesívno-kompulzívnou poruchou a pravdepodobne aj poruchou osobnosti. Mladík je momentálne vo väzbe, pričom je hospitalizovaný na psychiatrickej klinike.



Rozsudok nad ním má byť vynesený 17. februára 2020, uvádza britský denník Daily Mail.