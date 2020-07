Módna návrhárka Westwoodová verejne žiada prepustenie Assangea

Londýn 21. júna (TASR) – Britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová dnes sama protestovala za prepustenie Juliana Assangea. Urobila tak zvnútra nadrozmernej vtáčej klietky, ktorá mala predstavovať momentálnu situáciu väzneného zakladateľa organizácie WikiLeaks. Informovala o tom agentúra DPA.



Westwoodová skandovala slová „Ja som Julian Assange" pred trestným súdom Old Bailey v Londýne. Oblečená bola v žiarivo žltom kostýme, ktorý mal pripomínať kanárika. Kedysi tieto malé vtáky používali baníci ako systém včasného varovania pred nedostatočnou prítomnosťou kyslíka a v angličtine sa fráza "kanárik v klietke" používa na vystríhanie pred nebezpečenstvom.



„Julian je bojovníkom za slobodu... Toto je sprisahanie vytvorené na to, aby ho chytili do pasce, potrestali ho a jeho prípad poslúžil ako príklad všetkým novinárov, aby sa nikdy nepokúšali odhaliť pravdu o Amerike," povedala Westwoodová.



Assange sa v súčasnosti nachádza v londýnskej väznici Belmarsh. USA žiadajú jeho vydanie na základe obvinení zo spolupráce s niekdajšou analytičkou americkej rozviedky Chelsea Manningovou s cieľom získať prístup do počítačov amerického ministerstva obrany.



Americké ministerstvo spravodlivosti v júni ohlásilo novú žalobu proti Assangeovi a jeho stránke WikiLeaks – obvinený je z náboru hackerov s cieľom získať utajené informácie, čo je v rozpore s americkým zákonom o špionáži, píše DPA.



Pojednávanie o Assangeovom vydaní sa na súde v Londýne obnoví v septembri. Právnici 46-ročného Austrálčana hovoria, že obvinenia sú politicky motivované.



Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil status žiadateľa o azyl a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na veľvyslanectve.