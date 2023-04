Británia: Moskva nanucuje pasy obyvateľom okupovaných častí Ukrajiny

Londýn/Moskva 24. apríla (TASR) - Rusko využíva cestovné pasy ako nástroj "rusifikácie" v okupovaných častiach Ukrajiny, vyplýva z najnovších poznatkov britských tajných služieb, z ktorých v pondelok citovalo tamojšie ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Úrady v okupovaných oblastiach "takmer určite" nanucujú obyvateľstvu prijatie ruských pasov, uvádza sa vo vyhlásení rezortu obrany v Londýne.



"Obyvatelia (okupovaných častí) Chersonskej oblasti boli varovaní, že tí, ktorí do 1. júna 2023 neakceptujú ruský pas, budú 'deportovaní' a ich majetok bude zhabaný," spresnilo ministerstvo.



Rusko tiež pravdepodobne urýchli začleňovanie orgánov v okupovaných častiach Ukrajiny do systému úradov Ruskej federácie, v rámci snáh "vykresliť inváziu ako úspešnú" - najmä pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v Rusku, cituje z vyjadrenia britského rezortu obrany denník The Guardian.