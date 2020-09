Británia môže mať v polovici októbra 50.000 prípadov nákazy denne

Londýn 21. septembra (TASR) - Epidémia ochorenia COVID-19 v Británii sa zdvojnásobuje zhruba každých sedem dní, a ak to bude takto pokračovať, v polovici októbra bude približne 50.000 nových prípadov nákazy koronavírusom denne. V pondelok to na brífingu vyhlásil hlavný vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance. Podľa jeho slov to povedie k vyše 200 úmrtiam denne, napísala tlačová agentúra Reuters.



Ochorenie COVID-19, spôsobované novým druhom koronavírusu, sa v Británii šíri a bude viac hospitalizácií aj úmrtí.



"Keďže sa šíri všetkými vekovými skupinami, očakávame, že zažijeme nárast hospitalizácií a žiaľ, ten bude viesť k nárastu úmrtí," povedal Vallance.



Na brífingu sa zúčastnil aj hlavný poradca vlády pre zdravotníctvo Chris Whitty. Podľa neho pokiaľ ide o mieru nákazy, krajina sa nachádza v kritickom, rozhodujúcom bode, ale "vo veľmi zlom zmysle slova" a údaje ukazujú, že nastane exponenciálny rast ochorení, ak sa nepodniknú kroky.



Whitty uviedol, že nákaza ide "zlým smerom".



Zároveň sa očakáva, že vláda oznámi nové opatrenia na ovládnutie pandémie, píše tlačová agentúra AP. Premiér Boris Johnson cez víkend zasadal s ministrami a diskutovali o tom, ako má vláda zareagovať na nedávny nárast v prípadoch koronavírusovej infekcie, ktorá sa dostala na úroveň naposledy zaznamenanú v máji.



Podľa agentúry Reuters premiér Johnson v pondelok uvažoval nad zavedením druhej celoštátne karantény (lockdownu), pretože šírenie nákazy sa zrýchľuje a hrozí, že zničí akékoľvek náznaky ekonomického zotavenia a pošle milióny ľudí znovu do izolácie.



Spojené kráľovstvo už má najvyšší počet úmrtí na COVID-19 v Európe - a piaty najvyšší na svete, konkrétne 41.777. Pritom si krajina požičiava rekordné sumy peňazí, aby ich ako núdzové financie napumpovala do poškodenej ekonomiky.



Nové prípady ochorenia COVID-19 stúpajú v Británii o najmenej 6000 denne a počet prijatých ľudí do nemocníc sa zdvojnásobuje každých osem dní.



Premiér Johnson má na verejnosti prehovoriť v utorok.