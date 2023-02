Británia môže nahradiť stíhačky krajinám, ktoré dajú svoje Kyjevu

Londýn 24. februára (TASR) - Británia je pripravená poslať spojencom z východnej Európy stíhačky, aby im tak umožnila uvoľniť ich sovietske stíhacie lietadlá Ukrajine. Uviedol to v piatok britský minister obrany Ben Wallace, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Spojenci z NATO sa v súčasnosti zdráhajú poslať Ukrajine moderné západné lietadla, pretože výcvik posádky na ich použitie by trval pridlho.



"Druhý rýchly spôsob, ako môže mať Ukrajina úžitok z bojových stíhačiek, je, že môžeme použiť naše stíhačky na doplnenie a zaistenie ochrany pre tie krajiny v Európe, ktoré majú ruské sovietske stíhačky ako MiG 29s alebo Su-24s. Ak si ich želajú darovať," uviedol Wallace.



Dodal, že stíhačky krajín organizácie NATO sú už nakonfigurované pre boj spôsobom Severoatlantickej aliancie.



Británia okrem toho uvalila v piatok – v deň prvého výročia začiatku invázie na Ukrajinu – zákaz vývozu do Ruska na každý kúsok vybavenia, o ktorom sa zistilo, že ho Rusko používa na bojisku, oznámil v piatok britský minister zahraničných vecí James Cleverly.



Britský Úrad pre zahraničné veci a medzinárodný rozvoj (FCDO) spresnil, že balík sankcií pripravený v medzinárodnej spolupráci zahŕňa súčiastky do lietadiel, rádiové vybavenie i elektronické komponenty, ktoré môžu byť použité v ruských vojenských priemyselných komplexoch.



Británia okrem toho uvalila sankcie aj na popredných predstaviteľov ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom a na šéfov dvoch najväčších vojenských spoločností v Rusku a štyroch ruských bánk.



"Ukrajinci otáčajú priebeh (vojny)... avšak nemôžu to robiť sami. Preto musíme urobiť viac, aby sme im pomohli zvíťaziť. Dnes uvaľujeme sankcie na elity, ktoré riadia kľúčové priemysly, a zaväzujeme sa zakázať do Ruska vývoz každej položky, o ktorej sa zistilo, že ju Rusko používa na bojisku," povedal Cleverly.