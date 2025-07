Británia možno uvalí na Izrael sankcie, ak nebude súhlasiť s prímerím

Londýn 22. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v utorok naznačil, že ak Izrael nebude súhlasiť s prímerím v Pásme Gazy, mohol by čeliť ďalším sankciám zo strany Spojeného kráľovstva. Dodal, že je „zdesený (a) znechutený“ konaním Izraela v tejto palestínskej enkláve, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



„V posledných mesiacoch sme oznámili celý rad sankcií. Bude ich, samozrejme, viac a ak nedôjde k zmene správania a ukončeniu utrpenia, ktorého sme svedkami, zvažujeme všetky tieto možnosti,“ uviedol Lammy v relácii Good Morning Britain na otázku, čo ešte plánuje Londýn urobiť, ak Izrael nebude súhlasiť s ukončením konfliktu.



„Je dôležité, aby sme naďalej spolupracovali s medzinárodnými partnermi, ak chceme dosiahnuť maximálny výsledok... Ale to, čo chcem vidieť, je prímerie,“ zdôraznil minister.



„Cítim sa rovnako ako britská verejnosť: som zdesený, znechutený. Včera v parlamente som opísal to, čo som v Gaze videl, ako groteskné... Toto nie sú slová, ktoré zvyčajne používa minister zahraničných vecí, ktorý sa snaží byť diplomatický, ale keď vidíte nevinné deti, ktoré... žiadajú o jedlo a vidíte ich zastrelené a zabité takým spôsobom, ako sme videli v posledných dňoch, samozrejme, že Británia sa k tomu musí vyjadriť,“ povedal Lammy pre televíziu BBC.



V pondelok 25 štátov vrátane Spojeného kráľovstva spoločne vyzvalo na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdilo „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Štáty tiež kritizovali izraelské blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov.



Izrael v reakcii na túto výzvu podľa DPA uviedol, že vyhlásenie ministrov zahraničných vecí je „odtrhnuté od reality“ a „vysiela nesprávny signál Hamasu“.