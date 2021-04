Británia: Museli sme súhlasiť s mjanmarskou juntou

Mjanmarský veľvyslanec v Londýne Kjaw Zwar Minn stojí pred mjanmarským veľvyslanectvom v Londýne 8. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 8. apríla (TASR) - Británia vo štvrtok potvrdila, že už nebude uznávať veľvyslanca Mjanmarska v Londýne po tom, čo vládnuca junta vydala oficiálne oznámenie, že ho z úradu stiahla. Dôvodom mjanmarskej junty na tento krok je, že doterajší veľvyslanec podporuje zosadenú vládu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Zdroje zo Spojeného kráľovstva vysvetlili, že britská vláda sa v súlade s diplomatickými pravidlami musela podvoliť rozhodnutiu junty o veľvyslancovi Ťjo Zwa Minovi, ktorého v stredu nepustili do budovy mjanmarskej ambasády v Londýne.Diplomati lojálni mjanmarskej vojenskej junte obsadili ambasádu a bránili veľvyslancovi vstúpiť do budovy. Nechali ho na ulici a bol nútený spať v noci na štvrtok vo svojom aute. Zároveň tam protestujúci demonštrovali proti junte. Protesty stále prebiehajú aj v ázijskej krajine, kde armáda pri násilných zásahoch zabila už takmer 600 civilistov.Vyhnaný veľvyslanec povedal, že diplomatickú misiu prevzal jeho vojenský atašé Čchi Win štýlom pripomínajúcim, a to dva mesiace po tom, čo v Mjanmarsku prevzala moc armáda.Vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok v mene veľvyslanca prečítal príslušník mjanmarskej komunity v Londýne Min Hein, sa uvádzalo, že čakajú na oficiálnu reakciu vlády Spojeného kráľovstva.dodal Min Hein.Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab však vo štvrtok už skôr odsúdilmjanmarskou juntou a znovu vyzval na prepustenie zosadenej civilnej líderky Aun Schan Su Ťij.napísal na Twitteri Raab.dodal.