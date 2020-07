Chcel ukradnúť Magnu Cartu, dostal štyri roky za mrežami

Londýn 11. júla (TASR) - Britský súd v piatok poslal na štyri roky do väzenia muža, ktorý sa v roku 2018 pokúsil ukradnúť kópiu Magny Carty, listiny z 13. storočia predstavujúcej pre krajinu kľúčový krok k parlamentnej demokracii.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Súd v meste Salisbury usvedčil 47-ročného Marka Roydena z neúspešného pokusu odcudziť z tamojšej katedrály vzácny dokument. Muž chcel kladivom rozbiť sklo vitríny a na odpútanie pozornosti spustil v chráme požiarny alarm.



Royden podľa vlastných slov polícii povedal, že pochybuje o pravosti listiny, ktorá je podľa predstaviteľov salisburskej katedrály jednou zo štyroch zachovaných kópií Magny Carty (známej aj ako Veľká listina práv a slobôd).



Muža po neúspešnom pokuse zadržali návštevníci pred katedrálou, ktorej svojím konaním spôsobil škody za vyše 14.000 libier. "Ak by uspel, pripravil by národ o najkrajšiu zachovanú kópiu z roku 1215," uviedli vyšetrovatelia.



Anglický kráľ Ján I. bol v danom roku prinútený podpísať Magnu Cartu, aby zastavil občiansku vojnu s vplyvnou šľachtou, ktorá požadovala väčšiu kontrolu nad pôdou a daňami.



Išlo o prvý písomný dokument, ktorý obmedzoval výkonnú moc panovníka a udeľoval všetkým "slobodným šľachticom" - približne desiatim percentám vtedajšej populácie Anglicka - právo na spravodlivosť a spravodlivý súd.