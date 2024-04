Dráma v Londýne: Muž s mečom útočil na ľudí

Londýn 30. apríla (TASR) - Muž zaútočil s mečom na ľudí na severovýchodnom predmestí Londýna. Uviedla to v utorok miestna polícia, ktorá podozrivého zadržala. So zraneniami bolo hospitalizovaných päť osôb, píše TASR na základe správy agentúry AFP a britskej stanice BBC.



Polícia bola zalarmovaná krátko pred 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ). Dostala hlásenie, že na predmestí Hainault narazilo vozidlo do domu a pobodaných bolo niekoľko osôb. "V tejto chvíli máme informácie, že podozrivý pokračoval v útoku na ďalších ľudí a dvoch policajtov," informovala polícia vo vyhlásení. "Očakávame aktuálne informácie o stave zranených," dodala.



Podľa polície incident zrejme nesúvisí s terorizmom. Zadržaný bol 36-ročný muž a polícia uviedla, že ďalšie informácie poskytne neskôr, akonáhle to bude možné.



Britský minister vnútra James Cleverly uviedol, že o incidente je "pravidelne informovaný". V príspevku na sociálnej sieti poďakoval polícii a záchranárom a požiadal verejnosť, aby nezverejňovala zábery z incidentu na internete.