MUŽ SA PREVLIEKOL ZA KŇAZA: dostal do kasární pri hrade Windsor

Londýn 3. mája (TASR) - Britská armáda vyšetruje prípad muža, ktorý sa vydávajúc sa za kňaza dostal do kasární jednotiek strážiacich sídlo britskej kráľovnej Alžbety II. vo Windsore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na denník The Sun a televíznu sieť Talk TV.



Muža vpustili do kasární Victoria Barracks minulý týždeň po tom, ako tvrdil, že je priateľom kňaza práporu. I keď sa nepreukázal žiadnym dokladom, dôstojníci ho prizvali medzi seba na večeru a následne mu ponúkli aj nocľah v kasárňach. Nasledujúce ráno privolali políciu, ktorá falošného kňaza z kasární odviedla. Zadržaný však nebol.



Kasárne Victoria Barracks sa nachádzajú asi 50 kilometrov západne od Londýna pri hrade Windsor. Britská panovníčka sa v čase incidentu nachádzala v sídle Sandringham House na východe Anglicka. Tieto kasárne sú sídlom pluku britskej armády Coldstream Guards, ktorý je známy tým, že jeho členovia nosia červené uniformy a vysoké huňaté čiapky z medvedej kože.



Britská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že incident dôkladne vyšetrí. Bližšie informácie o prípade nateraz odmietla poskytnúť.