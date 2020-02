Muža, ktorý bol 27 rokov na úteku, odsúdili za pašovanie migrantov

Londýn 26. februára (TASR) - Muža, ktorý bol 27 rokov na úteku z väzenia a používal falošnú identitu, odsúdili na trest odňatia slobody za pokus o prevoz ôsmich albánskych migrantov do Británie. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Súd v meste Portsmouth muža menom Charles Lynch odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a osem mesiacov po tom, ako sa muž k napomáhaniu nelegálnej migrácii. Takisto sa priznal aj k falšovaniu dokladov totožnosti.



Lyncha zadržali v novembri minulého roka na palube motorovej lode pri pobreží grófstva West Sussex na juhu Británie.



Príslušníci britskej pohraničnej stráže na palube našli piatich mužov, dve ženy a jedno dieťa. Všetky osoby boli Albánci. Previezli ich do prístavného mesta Portsmouth.



Lynch počas zadržania v novembri úradom uviedol falošné meno a tvrdil, že nemal v úmysle Albáncov previezť do Británie. Úrady uňho našli ďalšie falošné doklady totožnosti. Podľa úradov v období posledných 27 rokov vystupoval pod 40 rôznymi identitami.



Lynch v roku 1992 ušiel z väzenia, kde si odpykával sedemročný trest za krádež, podvod a falšovanie. Ten mu udelili v roku 1990. Celkovo bol podľa BBC usvedčený až 93-krát za rôzne zločiny, ktoré spáchal pod falošnými menami vo viacerých európskych krajinách.



Sudca povedal, že 64-ročný Lynch Albáncov "zneužíval". Utečenec si podľa sudcu bude musieť odpykať aj zvyšok svojho pôvodného trestu.