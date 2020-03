Na boj s koronavírusom sa prihlásilo v Británii okolo 170.000 ľudí

Londýn 25. marca (TASR) - Viac ako 170.000 ľudí sa prihlásilo na pomoc britskému Národnému zdravotníckemu systému (NHS) v boji s nákazou koronavírusu SARS-CoV-2. Stalo sa tak len niekoľko hodín po výzve, aby sa prihlásilo štvrť milióna dobrovoľníkov, informovala v stredu agentúra Reuters.



"V časoch krízy ľudia držia spolu," uviedol Stephen Powis z NHS pre BBC TV. "Ide o núdzový stav v zdravotníctve a každý môžeme hrať nejakú úlohu," dodal.



Británia vyzvala, aby sa prihlásilo 250.000 dobrovoľníkov, ktorí by doručovali potraviny a lieky, poskytovali dopravu pre pacientov a tovar a telefonovali by s tými, ktorí sa cítia v dôsledku samoizolácie osamelo.



Zdravotnícky systém by chcel pomôcť 1,5 miliónu ľudí, ktorí sú 12 týždňov v domácej karanténe. Sú v nej na základe vládneho odporúčania, ktoré má za cieľ chrániť osoby s vážnymi zdravotnými ťažkosťami.



Počet obetí koronavírusu v Spojenom kráľovstve sa v utorok zvýšil o 87 na celkovo 422 - išlo o najväčší denný nárast od začiatku krízy, dodáva Reuters.