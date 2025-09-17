< sekcia Zahraničie
Británia: Na hrad Windsor aktivisti premietli zábery Trumpa a Epsteina
Autor TASR
Windsor 17. septembra (TASR) - Britská polícia v utorok večer zadržala štyroch ľudí, ktorí na hradby kráľovského hradu Windsor premietali spoločné fotografie a zábery amerického prezidenta Donalda Trumpa a zosnulého finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V ten istý deň Trump priletel na druhú návštevu Británie. Na hrade Windsor ho v stredu prijme kráľ Karol III. s manželkou Kamilou. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
V utorok protestujúci rozvinuli veľký transparent s fotografiou Trumpa a Epsteina v blízkosti Windsorského hradu a neskôr na jednu z hradných veží premietli niekoľko ich spoločných fotografií, videozáznamov a list, ktorý Trump údajne Epsteinovi napísal pri príležitosti jeho narodenín. Polícia uviedla, že následne zadržala štyroch ľudí pre „neoprávnené premietanie“.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump sa so zosnulým finančníkom priatelil, avšak odmieta, že by sa dopustil akýchkoľvek sexuálnych deliktov.
Rozruch Epsteinova kauza vyvolala aj v Británii, pretože v jeho spoločnosti sa pohyboval aj princ Andrew. Bol obvinený zo sexuálneho napadnutia v tom čase 17-ročnej Virginie Giuffreovej, ku ktorému údajne došlo v roku 2001 v jednej z Epsteinových nehnuteľností. Andrew všetky obvinenia poprel a súdnemu procesu sa vyhol uzavretím finančnej dohody s Giuffreovou v roku 2022.
Predtým na žiadosť vojnových veteránov vrátil svoje čestné vojenské hodnosti, bol pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny a odobrali mu čestné oslovenie "kráľovská výsosť".
