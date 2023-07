Na rieke Temža sa začalo každoročné sčítanie labutí

Londýn 18. júla (TASR) — Na rieke Temža sa v pondelok začalo tradičné sčítanie labutí. Tento rok sa prvýkrát koná za vlády nového panovníka, kráľa Karola III., vlastníka takmer všetkých voľne žijúcich labutí bielohlavých v Spojenom kráľovstve, informovala britská stanica BBC.



Súpis sa začal na brehu Temže v jednej zo západných štvrtí Londýna a skončí sa v piatok v meste Abingdon v grófstve Oxfordshire.



Celú operáciu vedie kráľovský úradník pre inventarizáciu labutí David Barber. Pri výkone svojich povinností je - v súlade s tradíciou - oblečený v červenej uniforme, na hlave má čiapku s vloženým labutím perom. Jeho uniformu po prvý raz zdobí monogram kráľa Karola III., v predchádzajúcich rokoch mával regálie kráľovnej Alžbety II., ktorá vlani na jeseň zomrela.



Pomocníci sčítacieho komisára sú oblečení v červených tričkách s monogramom Karola III. Nad ich člnmi plaviacimi sa po Temži sú vztýčené kráľovské štandardy.



Úlohou inventarizátora je plaviť sa proti prúdu Temže a zastavovať sa na miestach, kde sa vyskytujú labute. Vtáky treba vytiahnuť z vody, následne ich nielen zaregistrovať, ale i odvážiť a skontrolovať ich celkový zdravotný stav. Sčítanie sa zameriava na mladé, nedávno narodené vtáky.



Tento rok sa Barber obáva najmä toho, že populáciu labutí by mohla ovplyvniť epidémia vtáčej chrípky, ktorá vypukla koncom minulého roka. Podľa neho tejto chorobe podľahli stovky zvierat.



Barber sa tiež obáva, že ak sa do riek budú naďalej vypúšťať odpadové vody, môže to labutiam uškodiť.



BBC doplnila, že obrad sčítania labutí vznikol v 12. storočí, keď anglickí králi vyhlásili, že všetky labute v krajine odteraz patria výlučne im. Dôvod bol jednoduchý: považovali sa za vyhľadávanú a cenenú lahôdku a takto mal byť zabezpečený nepretržitý prísun tohto druhu divo žijúcej zveriny na ich stôl.



V 14. storočí si nároky na labute začali robiť aj spoločnosti Vintners and Dyers livery, ktorých lode s vlastnými vlajkami sa tiež zúčastňujú na počítaní labutí.



BBC podotkla, že v súčasnosti sa labute v Británii nekonzumujú, ale tradícia ich sčítania sa zachovala.