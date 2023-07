Británia: Na Ukrajine umrelo 20.000 väzňov naverbovaných Vagnerovcami

Londýn 22. júla (TASR) - Na Ukrajine zomrelo v priebehu niekoľkých mesiacov až 20.000 bojovníkov zverbovaných žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa správu britského ministerstva obrany.



Podľa britského ministerstva táto žoldnierska skupina naverbovala pre účely vojny na Ukrajine minimálne 40,000 odsúdencov z ruských väzníc. Vďaka ich počtom sa žoldnierom podarilo dobyť mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Ministerstvo však vo svojej správe vzhľadom na vysoký počet obetí, ktoré vagnerovci pri obsadzovaní Bachmutu utrpeli, označilo dobytie mesta za "jednu z najkrvavejších epizód v moderných vojenských dejinách".



Ministerstvo obrany zároveň poznamenalo, že to bol práve tento nárast počtu žoldnierov, ktorý skupine v júni umožnil pokúsiť sa o vojenskú vzburu.



Posledným väzňom, ktorí ešte v skupine slúžia pre to, aby mohli byť prepustení na slobodu, by sa mala povinná vojenská služba skončiť v najbližších dňoch. Podľa odhadov britského ministerstva obrany však značný počet týchto omilostených odsúdencov zostane v jej službách aj naďalej.



Ruská armáda medzitým pokračuje v náborovom procese vo väzniciach, dodalo ministerstvo.