Británia: Na Ukrajine zahynulo a bolo zranených 50.000 ruských vojakov

Moskva/Londýn 17. júla (TASR) - Rusko prišlo o vyše 30 percent efektivity svojich pozemných bojových jednotiek. V nedeľu to povedal admirál Tony Radakin, náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl, keď hodnotil vojnu Ruska na Ukrajine pre program Sunday Morning na televíznej stanici BBC One.



Z tohto dôvodu je ukrajinská armáda "absolútne" presvedčená, že vojnu vyhrá, dodal admirál, ktorý nedávno navštívil Kyjev.



"(Ukrajinci) Úplne jasne hovoria, že plánujú získať späť celé územie Ukrajiny, a Rusko vnímajú ako krajinu, ktorá len s ťažkosťami bojuje, ako krajinu, ktorá aj podľa nášho odhadu stratila vyše 30 percent efektivity svojich pozemných bojových jednotiek," uviedol Radakin, ktorého citoval aj portál britského denníka The Guardian. Admirál pokračoval:



"To vlastne znamená, že v tomto konflikte zahynulo alebo utrpelo zranenia 50.000 ruských vojakov, zničených bolo takmer 1700 ruských tankov a takmer 4000 bojových obrnených vozidiel, ktoré patria Rusku."



"Rusko začalo túto inváziu s cieľom obsadiť celú Ukrajinu, Rusko malo cieľ obsadiť mestá za prvých 30 dní, chcelo narušiť chod spoločnosti a vytvárať tlak na NATO. Takéto je Rusko: je problémom pre svetový poriadok, zlyháva vo všetkých týchto cieľoch, je slabším štátom, než bolo na začiatku februára," zhodnotil situáciu Radakin.



Poprel tiež špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin "nie je zdravý" alebo že by naňho mohli spáchať atentát - toto označil za "túžobné želanie".



Náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl Radakin dostal totiž otázku, či Putin, ktorý spustil inváziu na Ukrajinu 24. februára, môže byť "zvrhnutý" alebo či ho čaká "zmena režimu".



Radakin odpovedal novinárke a moderátorke programu BBC Sophie Raworthovej: "Podľa mojej mienky niektoré z vyjadrení, že (Putin) nie je zdravý alebo že ho určite niekto zavraždí či zvrhne, sú len túžobným želaním. My ako vojenskí profesionáli vnímame režim v Rusku ako pomerne stabilný, prezident Putin dokáže potlačiť akýkoľvek odpor. Vidíme aj ten hierarchický systém ľudí spoliehajúcich sa na prezidenta Putina, takže nikto v jeho okolí nemá motiváciu vzdorovať mu, a to je pochmúrne."



Radakin dodal, že Rusko bude predstavovať problém či hrozbu možno až desaťročia. Budúci britský premiér by si mal podľa neho uvedomovať, že Rusko je pre Spojené kráľovstvo "najväčšou hrozbou".