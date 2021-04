Na Windsorskom hrade sa uskutoční pohreb princa Philipa

Kráľovské pohreby sledovali v Londýne státisíce ľudí - tentoraz to bude inak

Profil princa Philipa, vojvodu z Edinburghu, manžela britskej kráľovnej Alžbety



Princ Philip sa narodil 10. júna 1921 na gréckom ostrove Korfu ako člen kráľovskej rodiny. Bol synom gréckeho a dánskeho princa Andreasa a princeznej Alice von Battenberg. Pochádzal zo šlezvicko-holštajnsko-sondenbursko-glücksburskej dynastie, ktorá vládla v Dánsku, Nórsku a Grécku, no jeho predkami boli príslušníci viacerých panovníckych rodov vrátane ruskej dynastie Romanovovcov.



Po tureckom víťazstve v grécko-tureckej vojne v roku 1922 jeho otca vyhnali z rodnej krajiny. Vtedy 18-mesačný Philip sa s rodičmi plavil v kolíske z debničky na pomaranče na palube britského krížnika Calypso k brehom Francúzska. Rodina sa usadila v Paríži, kde Philip navštevoval americkú školu (The American School of Paris). Od roku 1936 študoval v Nemecku, neskôr v Škótsku, kam sa škola presídlila pod tlakom silnejúceho nacizmu.



V tomto období sa Philip ako 13-ročný zúčastnil na svadbe svojho bratranca, kde po prvý raz stretol vtedy ešte iba osemročnú Elizabeth, svoju neskoršiu manželku - kráľovnú Alžbetu II. Neskôr sa videli na pôde univerzity pre kráľovské námorníctvo a počas druhej svetovej vojny si dopisovali.



Počas druhej svetovej vojny bol princ Philip v Britskej námornej akadémii a slúžil na vojenských lodiach na Srí Lanke, v Austrálii a v Egypte. V roku 1944 zomrel Philipov otec. Jeho matka trpela duševnou chorobou. Osud rodiny nepriaznivo ovplyvnil aj fakt, že tri Philipove sestry boli vydaté v Nemecku za šľachticov, ktorí podporovali Adolfa Hitlera. Štvrtá sestra Cecilie zahynula pri leteckej havárii.



Princ Philip požiadal princeznú Elizabeth o ruku už v roku 1946, snúbenci však museli čakať, kým nevesta dovŕši 21. rok svojho života. Stalo sa tak 21. apríla 1947. Philip s Elizabeth sa následne zasnúbili 6. júla 1947. Philip sa vzdal všetkých svojich titulov, ktoré ho spájali s nemeckými koreňmi a prijal meno matky Battenberg v poangličtenej forme Mountbatten. Prestúpil tiež z pravoslávnej do anglikánskej cirkvi.



Svadba s budúcou kráľovnou Alžbetou II. sa konala 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve a prostredníctvom prenosu BBC ju sledovalo 200 miliónov divákov. Jeho sestry a ani nikto z nemeckých príbuzných sa na svadbe nezúčastnil, no jeho matka na ňu napriek zdravotným problémom prišla. Princ Philip sa stal vojvodom z Edinburghu a prijal tituly Jeho kráľovskej Výsosti a britského princa.



Mladý pár žil istý čas na Malte. Philip slúžil u námorníctva a princezná cestovala medzi týmto ostrovom a Londýnom, kde sa o ich ročného syna Charlesa starali starí rodičia.



Počas cesty v Keni 6. februára 1952 zastihla Elizabeth správa, že zomrel jej otec, britský panovník Juraj VI. Princezná bola ihneď oficiálne vyhlásená za kráľovnú, hlavu Britského Spoločenstva národov a ochrankyňu viery. Korunovaná bola následne 2. júna 1953. Tentoraz sledovalo slávnostný ceremoniál 20 miliónov britských televíznych divákov a 12 miliónov rozhlasových poslucháčov.



Od nástupu Alžbety II. na trón plnil princ Philip dôležité poslanie. Sprevádzal kráľovnú na oficiálnych cestách po celom svete, na viacerých zahraničných návštevách sa zúčastnil aj sám. Bol patrónom približne 800 rôznych organizácií z oblastí vedeckého výskumu, priemyslu, životného prostredia, ale aj športu. Ako milovník a zberateľ umenia osobne predsedal porote udeľujúcej ocenenie Prince Philip Designers Prize. To získavajú nielen produkty a grafiky, ale aj budovy za najlepší dizajn.



V októbri 2008 britský kráľovský pár navštívil Slovenskú republiku. Počas návštevy na Hrebienku vo Vysokých Tatrách sa princ Philip živo zaujímal o profesiu vysokohorských nosičov.



Dňa 2. augusta 2017 vzdal princ Philip ako čestný veliteľ (generálny kapitán) Kráľovskej námornej pechoty na nádvorí Buckinghamského paláca v Londýne hold družstvu námornej pechoty. Išlo o posledné samostatné verejné vystúpenie manžela britskej kráľovnej Alžbety II.



V 97 rokoch sa vzdal vodičského preukazu. Stalo sa tak mesiac po tom, ako spôsobil v januári 2019 dopravnú nehodu, pri ktorej utrpeli zranenia dve ženy.



Ešte v apríli 2020 sa princ Philip poďakoval vo svojom vyhlásení pracovníkom, ktorí pomáhajú zabezpečovať chod spoločnosti počas epidémie nového koronavírusu.



Princ Philip strávil tento rok mesiac v nemocnici, kde podstúpil zákrok z dôvodu problémov so srdcom, a po prepustení 16. marca sa vrátil na Windsorský hrad. Tu skonal 9. apríla v ranných hodinách.



Londýn 17. apríla (TASR) - Na Windsorskom hrade sa v sobotu uskutoční posledná rozlúčka s princom Philipom, manželom kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov.Pohrebné obrady sa budú konať v hradnej Kaplnke sv. Juraja o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Celý obrad sa uskutoční výlučne v areáli hradu, pričom tesne pred začiatkom pohrebu si celá krajina zosnulého princa uctí minútou ticha.V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.Pre verejnosť bola na oficiálnej webovej stránke Buckinghamského paláca zriadená virtuálna kondolenčná kniha. Kráľovská rodina zároveň žiada ľudí, aby sa v súlade s pandemickými reštrikciami nezúčastňovali na spomienkových zhromaždeniach a nekládli kvety k bránam kráľovských rezidencií. Namiesto toho môžu prispieť na chod akejkoľvek charitatívnej organizácie - napríklad jednej z tých, ktoré počas svojho života princ Philip, vojvoda z Edinburghu, podporoval.Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na pohrebe sa zúčastní len Philipova najbližšia rodina a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Britský premiér Boris Johnson sa na pohreb osobne nedostaví, aby umožnil účasť členom kráľovskej rodiny, medzi ktorými budú aj štyri deti Alžbety II. a princa Philipa, ich partneri a tiež osem vnúčat.Buckinghamský palác potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, avšak bez svojej manželky Meghan, ktorej lekár pre pokročilé štádium tehotenstva neodporučil cestovať.V súlade s koronavírusovými predpismi budú mať účastníci pohrebu na tvárach ochranné rúška a budú dodržiavať dostatočné rozstupy, informuje britská spravodajská stanica BBC.Philipovo telo bude z kráľovskej súkromnej kaplnky na Windsorskom hrade do Kaplnky sv. Juraja premiestené na špeciálne upravenom Land Roveri, ktorý pomohol navrhnúť sám princ. Čestný osemminútový sprievod budú tvoriť príslušníci kráľovskej námornej pechoty a ďalších zložiek britskej armády spájaných so zosnulým princom. Zaznieť má aj salva či stredoveký zvon, píše BBC.Väčšina členov kráľovskej rodiny - vrátane Philipovho syna a následníka britského trónu princa Charlesa, ako aj Philipových vnukov Williama a Harryho - bude kráčať v zástupe za rakvou do kaplnky. Kráľovná Alžbeta II. pricestuje na obrad samostatne.Rakva s pozostatkami vojvodu z Edinburghu bude prikrytá Philipovou kráľovskou štandardou, ktorá pripomína dôležité aspekty jeho života. Jej vrch bude zdobiť veniec a tiež princova slávnostná vojenská čiapka a meč ako symboly jeho niekdajšieho pôsobenia v kráľovskom námorníctve. Na miesto pohrebu ju ponesie osem nosičov - tých pri vchode do kaplnky privítajú arcibiskup z Canterbury Justin Welby a windsorský dekan David Conner, ktorý bude smútočný obrad celebrovať.Telo zosnulého manžela kráľovnej napokon uložia do kráľovskej krypty v pohrebnej kaplnke. Nebude to však trvalé miesto jeho posledného odpočinku: keď raz zomrie aj Alžbeta II., prenesú Philipove pozostatky do pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI. v tej istej kaplnke, kde natrvalo spočinie po boku svojej manželky.Pohrebom sa v Británii skončí osemdňový štátny smútok, ktorý bol vyhlásený v deň Philipovho úmrtia a vzťahoval sa aj na predstaviteľov britského štátu pôsobiacich v zahraničí.Všetky štátne vlajky vrátane vlajok na britských veľvyslanectvách, konzulátoch a ďalších britských budovách v zahraničí budú viať na pol žrde do 08.00 h deň po Philipovom pohrebe.Aj keď sa rozlúčky s členmi kráľovskej rodiny v Spojenom kráľovstve podriaďujú dávnym tradíciám a prísnemu smútočnému obradnému protokolu, sobotňajší pohreb princa Philipa bude odlišný. Na jednej strane preto, lebo princ si sám želal, aby bol jeho pohreb skromný, a tiež z dôvodu opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Tie zakazujú konanie masových podujatí.Pohreb princa Philipa bude podľa jeho želania kráľovský, a nie štátny. Štátne pohreby sú predurčené panovníkom, ale začiatkom 19. storočia sa tejto pocty dostalo aj admirálovi lordovi Hortiovi Nelsonovi a v 20. storočí lordovi Robertsovi a bývalému britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi.Keďže princ Philip bol počas celého života náruživým športovcom, aj svet športu si uctieva jeho pamiatku. Napríklad futbalové, rugbyové a kriketové zápasy sa začínajú v Británii minútou (respektíve dvoma minútami) ticha a hráči majú čierne stuhy na rukávoch. Fotografia zosnulého vojvodu sa objavila na stene štadióna Tottenham Hotspur.Pre pohreb princa Philipa mení svoj harmonogram tiež Formula 1 v talianskej Imole. Zmeny sa týkajú najmä kvalifikácie. Časový rozvrh pretekov Grand Prix prispôsobili organizátori a FIA tak, aby nekolidovali s poslednou rozlúčkou princa Philipa. Z úcty k panovníkovi posunuli sobotnú kvalifikáciu o hodinu skôr – z pôvodne plánovanej 15.00 h. Zmeny sa rovnako dotkli aj tréningov.S členmi kráľovskej rodiny sa v minulosti obvykle lúčili desaťtisíce ľudí. Napríklad, keď 30. marca 2002 zomrela vo veku 101 rokov Alžbeta, kráľovná matka, počas troch dní prišlo do Westminsterského paláca, sídla britského parlamentu, viac ako 200.000 ľudí, aby vzdali úctu matke kráľovnej Alžbety II. V uliciach Londýna stál v deň pohrebu 9. apríla 2002 viac než milión ľudí v 37-kilometrovom rade, ktorý sprevádzal matku kráľovnú na jej poslednej ceste.Poslednú rozlúčku s princeznou Dianou, ktorá mala taktiež kráľovský pohreb, si 6. septembra 1997 pozrelo v televízii 2,5 miliardy divákov v 187 krajinách sveta a na obrad samotný prišli do Londýna tri milióny ľudí, aby dali posledné zbohom princeznej z Walesu.Kráľovský dvor sa starostlivo a niekoľko rokov vopred pripravoval aj na pohreb princa Philipa. Scenár poslednej rozlúčky s vojvodom dostal kódový názov Operation Forth Bridge. Počítal s tým, že vojvodu z Edinburghu budú na poslednej ceste - v súlade s tradíciou - vyprevádzať priamo v Londýne tisíce ľudí. Plány pôvodne rátali tiež s účasťou členov zahraničných kráľovských rodín, zástupcov rôznych štátov, diplomatov či charitatívnych organizácií. Princ Philip ostal vtipkárom až do konca a s humorom jemu vlastným konštatoval, že mnoho hostí, s ktorými sa počas plánovania jeho pohrebu počítalo, zomrelo v skutočnosti ešte pred ním.